В Казани по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги
Ранее в столице Татарстана звучали сирены из-за ракетной опасности
В Казани по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги.
— Отбой воздушной тревоги, угроза миновала, покиньте укрытия, — сообщили жителям города.
Ранее в столице Татарстана звучали сирены из-за ракетной опасности, соответствующий режим действовал с 04.07 до 04.58. Аналогичные меры были приняты еще в девяти регионах России.
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