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Происшествия

В Казани по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги

05:10, 15.07.2026

Ранее в столице Татарстана звучали сирены из-за ракетной опасности

В Казани по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги
Фото: Реальное время

В Казани по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги.

— Отбой воздушной тревоги, угроза миновала, покиньте укрытия, — сообщили жителям города.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее в столице Татарстана звучали сирены из-за ракетной опасности, соответствующий режим действовал с 04.07 до 04.58. Аналогичные меры были приняты еще в девяти регионах России.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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