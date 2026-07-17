В Татарстане пресечена схема хищения более 286 млн рублей промышленных субсидий

По версии следствия, топ-менеджер компании подал в Минпромторг фиктивные данные о локальном выпуске прицепной техники

ФСБ Татарстана пресекла хищение 286 млн рублей из бюджета программы развития промышленности. Уголовное дело возбуждено против руководителя ООО «Машино-Деталь» из Набережных Челнов.

По версии следствия, топ-менеджер подал в Минпромторг фиктивные данные о локальном выпуске прицепной техники. Это позволило предприятию получить право на возмещение производственных затрат в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следственной частью УМВД по Набережным Челнам возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.

Напомним, ранее в Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя — он обвиняется в обмане 17 человек на 25 млн рублей.

Зульфат Шафигуллин