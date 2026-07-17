В Татарстане пресечена схема хищения более 286 млн рублей промышленных субсидий
По версии следствия, топ-менеджер компании подал в Минпромторг фиктивные данные о локальном выпуске прицепной техники
ФСБ Татарстана пресекла хищение 286 млн рублей из бюджета программы развития промышленности. Уголовное дело возбуждено против руководителя ООО «Машино-Деталь» из Набережных Челнов.
По версии следствия, топ-менеджер подал в Минпромторг фиктивные данные о локальном выпуске прицепной техники. Это позволило предприятию получить право на возмещение производственных затрат в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Следственной частью УМВД по Набережным Челнам возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.
Напомним, ранее в Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя — он обвиняется в обмане 17 человек на 25 млн рублей.
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