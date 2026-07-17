Под Сарманово разрушилась дорога из-за повреждения водопропускной трубы

Для движения предусмотрен объездной маршрут протяженностью 25 километров.

В Сармановском районе Татарстана произошло повреждение участка автодороги Сарманово — Набережные Челны. Об этом сообщили в МЧС по РТ. Сообщение о подмыве дороги поступило в 07:50. Из-за разрушения водопропускной трубы произошло обрушение части дорожного полотна на 41-м километре трассы.

Пострадавших в результате происшествия нет. Как сообщили в МЧС, для движения предусмотрен объездной маршрут протяженностью 25 километров.

К ликвидации последствий привлекли 7 человек и 5 единиц техники от РСЧС, а также одного сотрудника МЧС России и одну единицу техники.

Напомним, что движение на участке дороги Алексеевское — Билярск закроют почти на два месяца.

Наталья Жирнова