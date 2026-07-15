Полицейские установили личности вандалов, устроивших погром в парке Бугульмы

Трое подростков 13—15 лет перевернули в парке торговые павильоны, повредили новые урны

Фото: Айдар Раманкулов

Полицейские Татарстана установили личности вандалов, повредивших благоустроенный парк в Бугульме. Правонарушители выявлены через мониторинг соцсетей, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что трое подростков 13—15 лет перевернули в парке торговые павильоны, повредили новые урны и иное муниципальное имущество. Нарушителей поймали и провели с ними, а также с их законными представителями профилактические беседы.

В отношении родителей всех несовершеннолетних составлены административные материалы по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и направлены для рассмотрения в районную Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В действиях подростков усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм».

В настоящее время проводится проверка. По ее результатам действиям всех участников будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался среди регионов России, где часто повреждают припаркованные авто.

Никита Егоров