В Белоруссии завершился третий раунд российско-украинских переговоров
Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии завершились. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в республике.
Делегация Украины уже покинула Беловежскую пущу на вертолетах, передает ТАСС.
На переговорах Украины и РФ появились позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров, заявил советник главы офиса Зеленского.
Встреча двух делегации стартовала в 17.49. Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй раунд состоялся 3 марта в Беловежской пуще. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сегодня сообщил, что на переговорах с Украиной будут подниматься те же самые вопросы, что и на предыдущей встрече.
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