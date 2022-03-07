В Белоруссии завершился третий раунд российско-украинских переговоров

Фото: посольство России в Белоруссии

Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии завершились. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в республике.

Делегация Украины уже покинула Беловежскую пущу на вертолетах, передает ТАСС.

Фото: посольство РФ в Белоруссии

На переговорах Украины и РФ появились позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров, заявил советник главы офиса Зеленского.

Встреча двух делегации стартовала в 17.49. Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй раунд состоялся 3 марта в Беловежской пуще. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сегодня сообщил, что на переговорах с Украиной будут подниматься те же самые вопросы, что и на предыдущей встрече.



Татьяна Леухина