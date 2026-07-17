Минобороны РФ заявило о новых ударах по объектам в портах Одессы и Черноморска

Были поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, включая узлы сборки БПЛА средней дальности UJ-22

ВС России в ночь на 17 июля продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в порту Одессы были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые, как утверждается, использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. Также были уничтожены резервуары с топливом. Кроме того, в районе Одесского порта, по информации Минобороны РФ, были поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, включая узлы сборки БПЛА средней дальности UJ-22, а также склад с боеприпасами.

В порту Черноморск Одесской области, как заявили в ведомстве, были поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинских военных.

Напомним, что ранее в Башкирии рассказали об атаке БПЛА на Салаватский нефтехимический комплекс.

Наталья Жирнова