Минобороны РФ заявило о новых ударах по объектам в портах Одессы и Черноморска
Были поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, включая узлы сборки БПЛА средней дальности UJ-22
ВС России в ночь на 17 июля продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в порту Одессы были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые, как утверждается, использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. Также были уничтожены резервуары с топливом. Кроме того, в районе Одесского порта, по информации Минобороны РФ, были поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, включая узлы сборки БПЛА средней дальности UJ-22, а также склад с боеприпасами.
В порту Черноморск Одесской области, как заявили в ведомстве, были поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинских военных.
Напомним, что ранее в Башкирии рассказали об атаке БПЛА на Салаватский нефтехимический комплекс.
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