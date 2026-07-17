Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Нижегородской области

Из-за столкновения грузовика с поездом задержаны рейсы Москва — Киров и Новый Уренгой — Москва

В Нижегородской области ночью 17 июля произошло ДТП на железнодорожном переезде станции Каликино Горьковской железной дороги. По предварительным данным ГЖД, в 00:53 водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось из-за недостаточного расстояния. В результате происшествия никто не пострадал.

Из-за аварии были задержаны несколько поездов дальнего следования. Поезд №109 сообщением Новый Уренгой — Москва прибыл с задержкой около трех часов, поезд №31 Москва — Киров — на 1 час 16 минут, а поезд №32 Киров — Москва — на 30 минут.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что накануне в Пермском крае с рельсов сошли шесть вагонов и одна секция локомотива грузового поезда.

Наталья Жирнова