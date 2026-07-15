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В десяти регионах России объявили ракетную опасность

04:45, 15.07.2026

В том числе в Татарстане и четырех соседних регионах

В десяти регионах России объявили ракетную опасность
Фото: Артем Дергунов

В десяти регионах России объявили ракетную опасность. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ракетная опасность объявлена в Ижевской, Ульяновской, Самарской, Калужской, Липецкой, Нижегородской и Владимирской областях, а также в Татарстане, Чувашии и Мордовии. Жителей данных регионов призвали принять необходимые меры безопасности, по возможности пройти в укрытия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также в большинстве перечисленных регионов закрыты все аэропорты в целях обеспечения безопасности полетов.

Напомним, в Татарстане режим ракетной опасности введен с 04.08 мск.

Зульфат Шафигуллин

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Происшествия Татарстан

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