В десяти регионах России объявили ракетную опасность
В том числе в Татарстане и четырех соседних регионах
В десяти регионах России объявили ракетную опасность. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Ракетная опасность объявлена в Ижевской, Ульяновской, Самарской, Калужской, Липецкой, Нижегородской и Владимирской областях, а также в Татарстане, Чувашии и Мордовии. Жителей данных регионов призвали принять необходимые меры безопасности, по возможности пройти в укрытия.
Также в большинстве перечисленных регионов закрыты все аэропорты в целях обеспечения безопасности полетов.
Напомним, в Татарстане режим ракетной опасности введен с 04.08 мск.
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