На ЗАЭС дрон ВСУ убил главного инженера и водителя

Глава «Росатома» заявил о целенаправленном теракте

ВСУ нанесли удар дроном по служебному автомобилю Запорожской атомной электростанции. В результате погибли главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

— За последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек — и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы, — передает слова Лихачева ТАСС.

Удар был нанесен по автомобилю Toyota Camry на границе промышленной площадки станции. По словам главы «Росатома», убийство произошло вследствие целенаправленного террористического акта киевского режима. Российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на трагедию.

Ранее в Башкирии была отражена массированная атака беспилотников на Салаватский нефтехимический комплекс.

Вадим Вахрушев