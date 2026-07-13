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В Казани у Кремлевской дамбы утонул мужчина

17:12, 13.07.2026

Тело мужчины нашли утром 13 июля в 50 метрах от берега на глубине 7 метров

В Казани у Кремлевской дамбы утонул мужчина
Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Казани недалеко от Кремлевской дамбы обнаружили тело утонувшего мужчины. Сигнал о происшествии поступил в МЧС ночью 12 июля. Заявитель сообщил, что в реке Казанке утонул человек, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

— Тело мужчины обнаружили и подняли на поверхность в 8:40 13 июля водолазы ЗПСО Nº2 с глубины 7 метров на расстоянии 50 метров от берега, — сказано в сообщении.

Ранее в Алексеевском районе Татарстана утонул 15-летний подросток, купавшийся в необорудованном месте на реке Курналке.

Вадим Вахрушев

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