Российские войска нанесли массированный удар по Киеву и украинским регионам

Атакованы предприятия военной промышленности и логистические центры, а также объекты портовой инфраструктуры

Российские войска нанесли массированный удар по Киеву и украинским регионам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ряде украинских регионов атакованы предприятия военной промышленности и логистические центры, а также объекты портовой инфраструктуры. В том числе, места производств деталей крылатых ракет FР-5 «Фламинго», комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности и терминал «Новая почта».

Минобороны РФ сообщает о поражении резервуаров ГСМ в порту «Южный» Одесской области, заводов «Радионикс», «Артем», «Меридиан» им. С.П.Королева и «Оаклайн».

Напомним, 17 июля российские войска поразили два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, включая узлы сборки БПЛА средней дальности UJ-22.

Зульфат Шафигуллин