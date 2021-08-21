События недели: дороги строились, школы открывались, Минздрав предупреждал

Какими событиями в Татарстане была наполнена уходящая неделя

Фото: Максим Платонов

Чем ближе 1 сентября, тем больше событий связано с образованием. В республике продолжается ежегодная благотворительная акция, которой уже порядка 20 лет, — «Помоги собраться в школу». В Актаныше и Набережных Челнах 1 сентября примут первых учеников полилингвальные школы проекта «Адымнар». Учителя Татарстана собрались на традиционной августовской конференции, прошедшей с участием главы республики. Продолжается проектирование и строительство новых автомагистралей. Одна из них в перспективе свяжет Вознесенский тракт в Казани с трассой М-7 и разгрузит Мамадышский тракт, а вторая — М-12 — соединит столицу Татарстана с Москвой. Между тем темпы вакцинации в республике поубавились. Эпидемиологи начали призывать татарстанцев пройти повторную вакцинацию, чтоб обезопасить себя от мутировавших штаммов. Об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Муниципальные услуги в Казани пообещали полностью перевести в цифру до конца года

Депутаты Казанской городской думы на сессии на этой неделе обсудили, как досрочно реализовать программу цифровизации муниципальных услуг.

Это пригодится не только горожанам, но и поможет кардинально поменять концепцию управления городом и работу казанских чиновников. К концу года планируется полностью оцифровать 60 муниципальных услуг.

Процесс перехода на цифровую платформу портала «Госуслуг» стартовал в мэрии в 2017 году. Но движется он со скрипом: за 4 года в городскую систему ввели только 45 услуг из 90. Пока 43 вида услуг жители Казани могут получить в МФЦ, а потом информация в электронном виде передается для исполнения городским чиновникам и в отделы. К началу будущего года мэрия намеревалась перевести в цифру порядка 80% услуг. Но глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, участвовавший в сессии, заявил, что у Казани есть все условия охватить цифровизацией весь перечень муниципальных услуг.

Фото: Гуландам Фатхуллина

Казань расширила границы

А еще депутаты Казгордумы на прошедшей сессии проголосовали за изменения границ Казани и Лаишевского района.

В итоге столица прирастет семью новыми земельными участками площадью почти в 130 гектаров, которые прежде относились к Лаишевскому району.

Дополнительные земельные участки нужны для строительства спортивного комплекса для тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону в пос. Мирный. Генплан строительства объектов уже согласован с Лаишевским районом и кабинетом министров РТ.

Казанцам на четверть удешевят проезд с пересадкой

Казань пошла по пути Москвы и Санкт-Петербурга по совершенствованию пассажирских перевозок. Для удобства жителей и гостей татарстанской столицы вводится пересадочный тариф — «Пересадочный МЭТ 45».

Он будет действовать как на наземном транспорте, так и в метро. И хотя тариф будет несколько дороже, чем одиночная поездка — 45 рублей, зато он позволит сэкономить затраты тем, кому часто приходиться делать пересадки с одного вида транспорта на другой. Например, проезд сначала на автобусе, а потом в подземке до места назначения станет дешевле на 17% — при оплате транспортной картой и на 25% — при оплате банковской.

Фото: Максим Платонов

Половину младших классов Нижнекамска избавят от уроков в субботу

Эксперимент по переводу младших классов на пятидневную учебную неделю стартует в нижнекамских школах с 1 сентября.

Для начала новую систему в течение года опробуют на учениках 17 школ. И если переход на пятидневку окажется успешным (то есть не снизит успеваемость), ее введут и для остальных.

О том, чтобы шестидневную неделю наконец сократили, уже несколько лет просили родители младшеклассников. Они сетовали на то, что дети страшно устают и не могут ходить на тренировки и в кружки. Этому вопросу посвятили и специальную встречу мэра и начальника городского управления образования с родителями и директорами учебных заведений, которая состоялась в начале лета.

Как считают в ГУО, сокращение учебной недели не должно перегрузить оставшиеся пять дней для малышей: ведь на субботу обычно ставили только три урока, и те общеразвивающие — ИЗО, музыку и физкультуру.

Стобалльников становится все больше

Министерство образования Татарстана на днях подвело итоги прошлого учебного года и осталось довольно его результатами.

Фото: tatarstan.ru

Республика заняла 3-е место среди регионов страны по числу призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. А еще у нас все больше выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ — плюс еще 18 человек, в сравнении с результатом 2020 года.



Глава республиканского Минобрнауки Ильсур Хадиуллин рассказал, что 246 участников ЕГЭ получили 250 стобалльных результатов, в том числе 236 — у выпускников этого года. Сто баллов по одному предмету получили 214 выпускников. Двести баллов по двум предметам набрали 11 человек. Больше всего стобалльников —125 человек — в Казани.



Новый учебный год — в новой школе

В пятницу в Актаныше в торжественной обстановке открыли полилингвальную гимназию-интернат «Адымнар».

Она стала четвертым по счету образовательным учреждением, где уроки будут вестись на трех языках — русском, татарском и английском. Ее учениками станут около 370 юных жителей Актанышского района.

Фото: tatarstan.ru

Церемония открытия прошла с участием главы Рособрнадзора Анзора Музаева, президента Татарстана Рустама Минниханова, госсоветника Минтимера Шаймиева и других официальных лиц.

А в Набережных Челнах итоговую готовность нового учебного комплекса на днях инспектировали сотрудники Госстройнадзора Татарстана. Гимназия №59 соответствует современным тенденциям обучения и тоже входит в сеть полилингвальных комплексов «Адымнар». Учиться в ней смогут более 1 200 челнинцев.

На безопасность школ республика выделит почти полмиллиарда рублей

Еще одна новость недели связана с безопасностью школ. Трагические майские события в 175-й казанской гимназии стали поводом для усиления мер безопасности во всех школах республики.

Как сообщил президент Рустам Минниханов на охрану школ из бюджета выделят около 460 млн рублей.



Борщевой набор — со скидкой от производителя

С целью сдержать рост цен на продукты питания и чтобы жители республики смогли сэкономить и впрок закупить продукцию фермеров и аграриев, в Татарстане в сентябре пройдут традиционные сельхозярмарки.

Фото: realnoevremya.ru

Ярмарки во всех муниципальных районах республики будут проводиться каждую неделю, начиная с 11 сентября и по 25 декабря этого года. Кстати, в Казани они уже начались — помочь аграриям рублем, а себе — продуктами теперь можно по субботам на пяти торговых площадках города.



Районы Казани свяжет Вознесенский тракт, а Казань с Москвой — М-12

В Татарстане идет активное строительство новых автодорог. Один из проектов — возведение скоростной автомагистрали М-12 из Казани в Москву.

Сегодня на нем трудятся 9,5 тыс. человек и свыше 3,5 тысячи единиц техники. Работа ведется круглосуточно и на всех 82 км седьмого этапа автомагистрали, которая проходит по территориям Татарстана и Чувашии. На возведение автотрассы М-12 из бюджета РФ дополнительно выделят 43 млрд рублей.



В самой Казани тоже строят автомагистраль с шестью полосами движения — по генплану, сформированному еще в 1969 году, но доработанному в соответствии с современными требованиями.

Фото: Максим Платонов

Ее обустроят широкими тротуарами и велодорожкой с одной стороны дороги. Расчетная скорость движения на тракте составит 70 км/ч.



Новая трасса стартует от пересечения Гвардейской и Аметьевской магистрали, протянется через улицу Бухарскую до проспекта Победы, а потом между Минской и Закиева выйдет на М-7. На ней не будет светофоров, а перейти трассу пешеходы смогут по трем подземным переходам. Несомненным плюсом новой транспортной артерии столицы станет то, что стройка не заденет жилые дома, пообещали в мэрии.

Стоимость первого этапа строительства Вознесенского тракта оценили в 12 млрд рублей, из которых непосредственно на возведение дорог уйдет лишь треть. Остальное потратят на подготовку и возведение различных коммуникаций. Столичные власти надеются на то, что первый этап будет завершен к 2023 году.

Жара не спадет и в сентябре

Аномальную жару метеорологи жителям Татарстана обещают и в сентябре.

Фото: rt-online.ru

Как на днях рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, «этот год действительно является из ряда вон выходящим. В теплый период, начиная с мая, среднемесячная температура держалась выше нормы». Аномально жарким стал и август — температура превышает норму на 5 градусов.



На повторную вакцинацию — становись

Главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов посоветовал пройти повторную вакцинацию от коронавируса, чтобы обезопасить себя и близких от заражения ковидом в условиях активной мутации коронавируса.

Он рассказал, что в первую очередь это поможет защитить организм от мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и печально известной «дельты». Для повторной прививки, по словам Лопушова, могут применяться любые вакцины, которые зарегистрированы в РФ. При этом он заявил, что «идеальной вакцины в мире нет», а «сказать, что, сделав прививку, человек не заболеет, — это говорить неправду».

У татарстанцев пропадает желание вакцинироваться

А в пятницу, по традиции, замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина и Владимир Жаворонков, заместитель министра здравоохранения республики подвели недельные коронавирусные итоги.

Фото: Максим Платонов

Так, за все время эпидемии ковида он был подтвержден у 24 925 жителей региона. За эту неделю количество случаев по сравнению с данными предыдущей сократилось, но все же остается выше почти на 11% от июльских показателей.

По словам Авдониной, вакцинация охватила лишь треть взрослого населения Татарстана, хотя к 1 сентября планировалось привить 60% жителей, а к 1 ноября — 80%. Невыполнение плана она связывает с отпускным сезоном. Владимир Жаворонков напомнил, что сейчас врачи отмечают более агрессивное течение ковида и им заражаются и подростки, и дети. С сожалением он констатировал факт снижения темпов вакцинации: «Был у нас всплеск, когда вакцинировались по 18 тысяч человек в день! Это было связано с разными факторами, в том числе с желанием поехать на отдых. Но сейчас темпы сильно упали».



Казанский кинофестиваль покажет ленты из 45 стран мира

На этой неделе организаторы рассказали, что в этом году ждать от Казанского международного фестиваля мусульманского кино — он пройдет с 5 по 10 сентября в 17-й раз.

Участников и гостей ждет несколько новшеств. Так, впервые в рамках кинофестиваля состоится кинорынок, который соберет представителей федеральных сетей кинопроката, онлайн-кинотеатров, региональных режиссеров и продюсеров.

Фото: Олег Тихонов

В качестве почетных гостей ждут приезда турецкой звезды — Селима Байрактара, игравшего в «Великолепном веке», из российских актеров — Александра Носика, Ольги Кабо и Евгении Розановой. Церемонию открытия кинофестиваля в Казанской ратуше проведет актриса российского кино и телеведущая Татьяна Абрамова.

На фестиваль уже поступило свыше 550 заявок из 45 стран. Еще одно новшество — откроет кинофорум не художественный фильм, как обычно, а документальная лента «Чингиз Айтматов — дни и века». Ее автором стал Григорий Нахапетов, который был лично знаком с известным писателем.

Казань приняла бойцов ММА

Казанский «Баскет-холл» с 16 по 20 августа стал местом проведения чемпионата Европы по смешанным единоборствам — MMA.

На него съехалось 14 сборных и 252 спортсмена из России, стран СНГ, Европы и Азии. В прошлом году из-за коронавируса мероприятие отменили. А на состязании бойцов в 2019 году в Риме сборная России заняла первое общекомандное место. В этот раз выступление отечественных спортсменов началось с поражения от бойца из Таджикистана. Однако после этого неудачного выступления россияне реабилитировались, и в финал чемпионата вышли 24 спортсмена.

Если первые дни турнира были закрыты для зрителей, то финал прошел в присутствии болельщиков — нескольких сотен любителей бойцовских видов спорта. Вход был свободным.