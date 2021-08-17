Чемпионат Европы по ММА в Казани — 2021 и первое поражение сборной России: итоги первого дня турнира

Как столица Татарстана стала городом возрождения европейского MMA?

Фото: Максим Платонов

Несмотря на антиковидные ограничения в Казани начался долгожданный чемпионат Европы по смешанным единоборствам. 14 сборных и 252 спортсмена поборются за медали в спортивной столице России, которая стала городом возрождения MMA на континенте. Корреспондент «Реального времени» побывал на открытии турнира и выяснил, чего ожидать от сборной России на чемпионате Европы 2021 года и с чем связано поражение российского бойца на старте турнира. Это и многое другое — в новом репортаже и видеоотчете «Реального времени».

Долгожданный чемпионат Европы по ММА в Казани

По идее главный турнир Старого Света проводится ежегодно, но из-за пандемии коронавируса в 2020 году чемпионат не состоялся. И честь выступить городом, который, по сути, возрождает долгожданный чемпионат Европы по смешанным единоборствам, выпала Казани, что довольно символично. Город позиционирует себя как спортивная столица, и где, как не тут, возрождать «уснувшие» крупные бойцовские турниры.

Турнир начался накануне и продлится ближайшие четыре дня. Под эти нужды уже не в первый раз для турниров MMA переоборудовали «Баскет-Холл», а баскетбольную площадку оборудовали под стандарты смешанных единоборств.

Показатель важности возрождения турнира уже в том, какое количество спортсменов Казань приняла на чемпионате Старого Света. 252 бойца съехались в Казань из нашей страны Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Италии, Греции, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, Испании, Таджикистана и Эстонии.

Чемпионат Европы по ММА — это, безусловно, громкое событие для соскучившейся по крупным международным спортивным форумам Казани.

Кстати, на предыдущем чемпионате Европы по MMA, который проходил в Риме, сборная России заняла первое общекомандное место. Спортсмены нашей сборной стали чемпионами в разных весовых категориях. Правда, в Италии и участников было больше — свыше 300 спортсменов из 35 стран.

Чемпионат Европы по ММА — это, безусловно, громкое событие для соскучившейся по крупным международным спортивным форумам Казани. Ажиотаж вокруг предстоящих боев был довольно большой, но на трибунах присутствовало лишь минимально допустимое количество зрителей. Стоит отметить, что на открытии первенства присутствовала зарубежная пресса из Испании, Польши и других стран.



В этом году российская сборная будет отстаивать звание чемпиона Европы, и для повторения результата у нашей команды есть все: опытные бойцы, которые брали первые места на других международных турнирах, и квалифицированные тренера с огромным опытом.

Турнир только начался, и пока еще ничего непонятно. Все команды имеют равные шансы на успех, и поражение россиян в первый же день лишь подтверждает это.



«Мы нацелены завоевать первое командное место и как можно больше медалей»

После окончания первой половины стартового дня чемпионата Европы бойцы и тренеры сборной России решили сделать общекомандные снимки. После этого корреспонденту «Реального времени» удалось пообщаться с главным тренером сборной России по MMA Геннадием Капшай и узнать, какие задачи ставит перед собой сборная на этом ЧЕ и как влияют родные стены на спортсмена.

— Мы нацелены завоевать первое командное место и как можно больше медалей. Снова подтвердить статус лучшей сборной Европы. Помогают ли родные стены? Я уже это воспринимаю как работу, поэтому лично для меня это роли не играет.

Спортсмену родные стены помогают, болельщики поддерживают. Может быть, родные стены на кого-то давят. Увидим по результату и посмотрим, кому помогли родные стены, а кому — нет, — сказал Геннадий Капшай РВ.

К слову, в 2016 году главный тренер сборной России был номинирован на звание «Лучший тренер — 2016». С тех пор он продолжает тренировать российских бойцов. Под руководством Капшая бойцы сборной России не раз брали золотые медали на международных первенствах.

— Кого могу выделить из соперников? У нас всегда острая конкуренция со сборной Бахрейна. На мировых и континентальных первенствах всегда конкурируем. Еще могу отметить сборную Казахстана, но, к сожалению, они не смогли привезти часть команды из-за пандемии. Таджикистан? Они привозят не очень большие команды, но у них тоже есть яркие ребята. А о нашей команде будем судить уже ближе к финишу турнира, — добавил главный тренер сборной России.

Под руководством Капшая бойцы сборной России не раз брали золотые медали на международных первенствах. Фото ugramegasport.ru

Геннадий Капшай: «Боец был подготовлен не очень хорошо»

Первый бой представитель сборной России провел как раз против бойца сборной Таджикистана. Уже во втором раунде таджикистанский боец отправил в нокаут своего противника. Таким образом, сборная России начинает чемпионат Европы по смешанным единоборствам с поражения.



После обидного поражения в стартовом бою от представителя сборной Таджикистана главный тренер российской сборной довольно критично высказался по поводу выступления своего подопечного.

— Я вижу, что боец был подготовлен не очень хорошо, а он у нас в 2019 году на молодежном первенстве был чемпионом. К чемпионату Европы боец готовился отдельно. Как я увидел, это то, что по функционалу человек не вытащил этот бой, -—

сказал Геннадий Капшай.

К слову, боец сборной Таджикистана доминировал на протяжении всего поединка, не давая сопернику возможности для маневра.

Уже после окончания первого дня чемпионата Европы корреспонденту «Реального времени» удалось пообщаться с тем самым бойцом из сборной Таджикистана — Джойдоном Махмутовым,

который сумел одолеть российского спортсмена.

— Как оцениваю бой? Сначала нужно посмотреть бой со стороны, а уже потом делать выводы. Удивил ли чем-то соперник? Я не думаю о сопернике, иду на ринг и делаю свое дело. Я почти никого из соперников не знаю, только по фотографии видел. Цели на турнир? Удерживать победный настрой, победить самому и с командой.



По сути, Махмутов выиграл этот поединок за счет своего мастерства, коего у бойца сборной России было ощутимо меньше.

Важно отметить то, что этот чемпионат Европы по смешанным единоборствам проводиться среди любителей, но, несмотря на это, уровень бойцов довольно высок. Уже после окончания первого дня турнира одни бойцы отправились на прогулку по центральным улицам Казани, а другие — готовиться к предстоящим поединкам, которые состоятся в ближайшие дни.

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Сергей Писцов, видео Камиля Исмаилова, фото Максима Платонова