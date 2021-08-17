ЕГЭ на все 100: школьники Татарстана опередили почти всю Россию на госэкзаменах и олимпиадах

Фото: Максим Платонов

Татарстан твердо занимает третью позицию среди регионов России по количеству призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Впереди только Москва и Санкт-Петербург. Республика вошла и в число лучших по количеству выпускников, получивших на ЕГЭ стобалльные результаты.

«Растет количество стобалльных и высокобалльных результатов»

Итогами прошедшего учебного года в Министерстве образования Татарстана остались очень довольны. Здесь отмечают, что школьники республики показали высокий уровень знаний и превзошли учеников из других регионов.

— Результаты олимпиад и итоговой аттестации в нашей республике намного лучше, чем в других регионах Российской Федерации. Этим мы гордимся. Два направления для нас очень важные — это государственная итоговая аттестация, единый государственный экзамен в разных формах, и, конечно, олимпиадное движение. Растет количество стобалльных и высокобалльных результатов. По сравнению с прошлым годом рост количества стобалльников на 18 человек. Это большая цифра. Устойчиво увеличивается количество стобалльников по русскому языку, по информатике с 37 до 41. Литература, химия, биология, география. И, нужно сказать, что впервые с 2015 года наши выпускники получили 6 стобалльных результатов по английскому языку. Это тоже для нас гордость. Наши дети, наряду с государственными языками — татарским и русским, хорошо владеют и английским языком, — сообщил министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Добиться высоких показателей удалось во многом благодаря комплексной работе, уверена заместитель председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова:

— Ребенок начинается с семьи, с дошкольного учреждения, со школы. Создать необходимые условия, чтобы детям было комфортно в детских дошкольных учреждениях, чтобы наши образовательные учреждения развивались. В республике для этого делается очень много. В 2021 году только в нашей республике строят три школы с софинансированием из федерального бюджета и шесть школ — из республиканского бюджета. 16 дошкольных учреждений с федеральным софинансированием и детский сад с республиканским финансированием. Все это — учреждения, которые строятся по новым стандартам. Каждое из них стремится к тому, чтобы создать условия для детей, для их обучения и воспитания. Те показатели, которые мы имеем по количеству призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, не могут не радовать. Татарстан уже многие годы занимает третью позицию, уступая только Москве и Санкт-Петербургу, а где-то мы опережаем в том числе и эти регионы. Стабильная третья позиция говорит о том, что талантливым детям уделяется колоссальное внимание во всех направлениях в сфере образования.

По словам министра образования Ильсура Хадиуллина, в Татарстане 246 участников ЕГЭ получили 250 стобалльных результатов.

Большую пользу, по мнению заместителя председателя Госсовета, приносят профессиональные предпринимательские пробы, стажировки, конкурсы. Дать всестороннее развитие школьникам помогают игры по профессиям, профессиональные форумы и фестивали, через которые дети получают новые знания, лучше представляют, какие практические знания требуются на производстве.

— Мы поддерживаем талантливую молодежь, делаем все, чтобы сохранить ее в республике. Мы за то, чтобы талантливые дети знали, что успехи Татарстана во многом в их руках, — заключила Ларионова.

По словам министра образования Ильсура Хадиуллина, в Татарстане 246 участников ЕГЭ получили 250 стобалльных результатов, в том числе 236 стобалльных результатов у выпускников этого года. 100 баллов по одному предмету получили 214 выпускников. 200 баллов по двум предметам получили 11 выпускников. В 2019 году таких было 10. В 2020 году — 17. Школы Казани подготовили наибольшее количество стобалльников — 125. Набережные Челны — 34, в Альметьевском районе — 13, в Нижнекамском районе — 10.

Министр отметил, что такой результат — показатель большой проделанной работы, и призвал не расслабляться: «Мы говорим о поддержке наших учителей, мы говорим о поддержке наших детей. Если бы не было поддержки правительства Татарстана, лично президента, мы бы такие позиции не занимали. Мы знаем, какие сложности у нас, какие риски. Есть регионы, которые наступают нам на пятки, каждый регион стремится к результату. Мы тоже не должны в этом вопросе отставать от реальной ситуации».

Алмаз уверен, что показать высокий результат ему помогло то, что он заранее определился с предметами, которые планирует сдавать.

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов?

Алмаз Вакилов из лицея №35 на едином государственном экзамене показал феноменальный результат. По каждому из своих профильных предметов — биологии и химии — он заработал сто баллов. А за русский язык получил 94. Молодой человек еще в восьмом классе решил, что хочет стать стоматологом, и точно знал, на каких предметах ему необходимо сфокусироваться. Сейчас он поступает в Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова. Алмаз уверен, что показать высокий результат ему помогло то, что он заранее определился с предметами, которые планирует сдавать.

— Я понял, что к ним [химии и биологии] нужно готовиться уже с восьмого класса. Чтобы точно уверенно сдать на высокий результат. Но самое главное — сначала подготовиться к ОГЭ. ОГЭ дает около 60% хорошей подготовки к ЕГЭ. Важно поставить себе цель. Не мечту, а именно цель, что вот мне нужно, я должен. И каждый день систематически заниматься, чтобы это приносило результат и удовольствие. Обязательно должен быть и отдых. Если очень много заниматься науками, то можно выгореть. Для меня отдых — это спорт. Я всегда им занимался. Волейбол, бадминтон, вот такие активные виды спорта. Каждую субботу старался участвовать в турнирах в Центре бадминтона.

Но от волнения никуда не деться даже при самой лучшей подготовке, считает Алмаз Вакилов. Вспоминая первый экзамен, выпускник отмечает, что переживал, пока не увидел задания:

— Захожу в мандраже, вижу задания и понимаю, что ЕГЭ — это очень легко. На уроках химии мы решали задачи намного-намного сложнее. Самое главное — просто повторять и просто выучить те моменты, которые тяжело даются. Не надо каждый раз повторять одну и ту же легкую тему, в которой никогда не ошибешься.

Молодой человек поступает в МГТУ имени Баумана, однако после завершения учебы оставаться в Москве не хочет, а планирует вернуться в Казань.

Амир Гарифуллин — выпускник IT-лицея КФУ — заработал стобалльные результаты на экзаменах по информатике и русскому языку. Его секрет — в отличной подготовке, за которую он благодарен учителям. «В лицее было организовано достаточное количество часов по профильным предметам, поэтому всегда было, чем заняться, и понятно, как готовиться. Главное — не перегореть. Для подготовки достаточно полутора-двух часов в день во внеурочное время».

Молодой человек поступает в МГТУ имени Баумана, однако после завершения учебы оставаться в Москве не хочет, а планирует вернуться в Казань.

Народный учитель Татарстана Сергей Михайлин считается одним из сильнейших «информатиков» России. Каждый год его ученики добиваются больших успехов на олимпиадах. Педагог уверен, что успех приходит только через труд. Если хорошо подготовиться, то можно достойно показать себя и на экзамене, и на олимпиаде.