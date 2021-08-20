Минздрав Татарстана: «Был у нас всплеск, когда вакцинировались по 18 тысяч человек в день!»

Фото: Илья Репин

Сухие цифры



На традиционной пятничной пресс-конференции Любовь Авдонина и Владимир Жаворонков вновь обрисовывали, как складывается ситуация в республике с распространением коронавируса.

Всего за время пандемии COVID-19 подтвердился у 24 925 татарстанцев.

Выздоровели за это время 21 963 человека.

Показатель заболеваемости составляет 638 на 100 тысяч населения, суточный темп прироста сохраняется на уровне 0,2%.

За неделю заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущей неделей, но по сравнению с июльскими показателями она все равно остается выше на 10,7%.

Внутри семьи жители Татарстана заражаются в 2,7 раза чаще, чем на работе.

Генетический анализ выборочных образцов показал 83 случая индийского штамма и 32 — британского. Таким образом, индийский штамм коронавируса преобладает в республике.

Прививку сделали 951 273 татарстанца, из них 778 937 уже получили обе дозы вакцины.

Таким образом, вакцинацией охвачено только 32% взрослого населения республики. Между тем по нормативным показателям к 1 сентября в Татарстане должны были привить 60% взрослого населения, к 1 ноября — 80%.

В организации и компании Татарстана направлены 377 постановлений Роспотребнадзора на проведение обязательной вакцинации.

Управление Роспотребнадзора по республике проверило 326 объектов на предмет соблюдения антиковидных мероприятий. Нарушения нашли в 63 из них.

Обязательная вакцинация на предприятиях стопорится отпусками

Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина, в организованные коллективы направлены уже 377 постановлений о том, чтобы в обязательном порядке привить не менее 60% сотрудников. У 136 предприятий (36%) уже вышли сроки исполнения этих постановлений.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану продолжает проверять предприятия на предмет нарушения антиковидных правил, рассказала Авдонина. Фото: Максим Платонов

— Из них только три организации еще не представили отчеты по выполнению этих постановлений. Они приглашены на составление соответствующих протоколов. Из оставшихся 133 предприятий, где уже прошли сроки, 120 показали уровень иммунизации более 60%. Это хороший показатель! Так что 90% организаций совершенно правильно и адекватно отреагировали на наши требования. У остальных объектов охват иммунизацией — менее 50%, но на то есть объективная причина — сотрудники находятся в отпусках. От некоторых организаций мы получили письма с просьбой о продлении срока исполнения предписаний, чтобы выполнить все, что от них требуется. Мы своими письмами согласовали им новые сроки и ждем информацию, — рассказала Авдонина.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану продолжает проверять предприятия на предмет нарушения антиковидных правил. За неделю проверки прошли в 326 организациях, нарушения нашли в 19% из них (36 предприятий). Результат — 61 протокол о нарушении на общую сумму 500 тысяч рублей. Приостановить пришлось деятельность двух особо злостных нарушителей — это магазин и детская игровая комната в Лениногорске.

В летних оздоровительных лагерях заканчивается летняя оздоровительная кампания. В 88 лагерях республики сейчас отдыхает 12 481 ребенок. И в каждой смене Роспотребнадзор находит нарушения — в основном это несоблюдение масочного режима и требований дезинфекции.

В 88 лагерях республики сейчас отдыхает 12 481 ребенок. Фото: Максим Платонов

В разных местах население прививается разными вакцинами

Владимир Жаворонков, заместитель министра здравоохранения РТ и начальник казанского горздрава, напомнил о том, что идет ревакцинация граждан, у которых подошел срок (прошло уже 6 месяцев с тех пор, как они получили первый комплект прививки). Привиться повторно можно в любой поликлинике по месту жительства, по предварительной записи. Для повторной вакцинации может быть использован любой препарат, по желанию человека. Что касается вакцины «Спутник Лайт», то в связи с пониженной иммунологической нагрузкой она показана тем, кто прививается повторно и тем, у кого пониженный иммунитет, есть системные заболевания или сохраняется остаток иммунитета после перенесенного COVID-19.

В Татарстане есть в наличии все четыре вакцины, они равномерно распределяются по лечебным учреждениям республики по мере поступления на склады.

— Важно помнить еще и о том, что в разных местах население хочет привиться разными вакцинами, — неожиданно сообщил начальник казанского горздрава. — Что греха таить, многие выбирают вакцину, которую кто-то посоветовал. И может получиться в каком-нибудь районе так, что кто-то посоветовал, скажем, «КовиВак» — и все им прививаются. Так что ситуация с наличием вакцин очень динамичная.

Фото: Максим Платонов

«Если бы я только знал…»

Как сообщил Жаворонков, сейчас болеют коронавирусом и дети тоже — и подростки, и малыши. Нынешний период заболеваемости отмечается более агрессивным течением ковида. Сейчас тяжелобольных детей, подключенных к ИВЛ, в республике нет, но и они попадают в больницы.

Минздрав крайне беспокоит снижение темпов вакцинации, как рассказывает Жаворонков. Население успокоилось и чуть было не решило, что ковид закончился. Но это не так.

— Был у нас всплеск, когда вакцинировались по 18 тысяч человек в день! Это было связано с разными факторами, в том числе с желанием поехать на отдых. Но сейчас темпы сильно упали. Скоро начнется учебный год, а это принесет с собой дополнительные риски. И это абсолютно очевидно: надо предпринимать активные усилия по увеличению количества вакцинированных. Каждый из тех больных коронавирусом, с кем я общался, жалеет, что вовремя не сделал прививку. Они говорят: «Если бы я только знал...» И все называют одни и те же причины: не было времени, ждал другую вакцину… Не ждите, пожалуйста! Вакцинируйтесь! Вакцины работают, они эффективны, и после них не возникает тяжелого течения болезни! Да, есть заболевшие, но они не попадают в реанимацию! Мы очень опасаемся того, что в сентябре мы можем получить дополнительные трудности. Впереди сезон гриппа, и это надо учитывать! Будут трудности с дифференциальной диагностикой заболевания. У нас есть возможность этого избежать, но, к сожалению, мы ею не пользуемся! — эмоционально говорил руководитель казанского горздрава.

Минздрав крайне беспокоит снижение темпов вакцинации. Фото: Максим Платонов

Любовь Авдонина ему вторила:

— Сезонный подъем ОРВИ неизбежен, он будет. И новая коронавирусная инфекция входит в число этих заболеваний. Но доля ее будет зависеть только от нашей сознательности, только от того, насколько быстро и объемно мы привьемся.

Людмила Губаева