В Актаныше открыли полилингвальную гимназию-интернат «Адымнар»

Фото: Элеонора Рылова

Сегодня в Актаныше торжественно открыли полилингвальную гимназию-интернат «Адымнар». Это четвёртое по счету образовательное учреждение в Татарстане, где обучение ведётся на русском, татарском и английском языках. В

В открытии учебного заведения приняли участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев, президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Музаев заявил, что подобные школы видел только в ОАЭ и Англии, но они там платные и не так оснащены. А эта гимназия построена в сельской местности и обучение бесплатное, отметил глава Рособрнадзора.

Фото: Элеонора Рылова

Директору «Адымнар-Актаныш» Венере Хаевой-Хаметзяновой вручили символический ключ от гимназии и денежный сертификат на укрепление материально-технической базы.

Фото: Элеонора Рылова

Структура комплекса состоит из полилингвальной школы, и предшкольного образования в рамках сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями №6 и №3. Школа рассчитана на 462 человека, но пока примет 364.

Элеонора Рылова