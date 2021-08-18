От Айтматова до Афганистана: чем порадует фестиваль мусульманского кино

КМФМК столкнет региональных творцов и московских сетевиков

Фото: Олег Тихонов

Главным нововведением XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино станет кинорынок, на котором соберутся представители федеральных сетей, онлайн-кинотеатров, региональные режиссеры и продюсеры. Цель — добиться того, чтобы местные картины тоже можно было бы посмотреть в кинотеатрах. А простых зрителей порадует своим присутствием звезда турецких сериалов Селим Байрактар. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала исполнительный директор КМФМК, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Устроим в Казани кинорынок

— Судьба фестиваля — разная, динамичная, — отметил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. — Приятно констатировать, что фестиваль развивается. Развитие фестиваля в том, что уже более 550 заявок из 45 стран поступило. У нас очень авторитетное жюри, и, несмотря на пандемийный период, большая часть жюри будут принимать участие очно.

Однако главная инновация фестиваля, который пройдет с 5 по 10 сентября, — это кинорынок. Поскольку, как сказала Айтуганова, киноленты из регионов редко попадают в крупные киносети, было решено устроить встречу продавцов-создателей и покупателей. В Казань приедут продюсеры и режиссеры из Москвы, Башкортостана, Якутии, Бурятии, Чечни, Ростовской области и Санкт-Петербурга. Все для того, чтобы их работы увидели представители телеканалов и онлайн-кинотеатров.

— Наша сверхзадача — создание каталога региональных фильмов, с помощью которого любой кинотеатр с собственной программой смог бы взять картины для проката, — указала Айтуганова.

Миляуша Айтуганова: «Наша сверхзадача — создание каталога региональных фильмов, с помощью которого любой кинотеатр с собственной программой смог бы взять картины для проката». Фото: Максим Платонов

Также на фестивале пройдет организованный минкультом РТ и «Татаркино» международный питчинг кинопроектов (публичная презентация, защита сценариев и синопсисов перед экспертным советом).

Кроме защиты, будет и обучение, включая мастер-классы от представителей экспертного совета. Итогом станет игровое полнометражное кино, снятое при участии Татарстана.

— У нас есть опыт проведения подобного мероприятия в 2019 году. Один продукт уже дошел до зрителей — это копродукция Татарстана и Узбекистана «Сумбуль». Второй фильм «Тарлан» по мотивам произведения Галимжана Ибрагимова находится на стадии производства, — сообщила Айтуганова, указав, что на питчинг пришли 24 заявки из Италии, Франции, США, Китая, Азербайджана, России.

Эхо Иссык-Куля и Селим Байрактар

Сам фестиваль впервые откроется документальной картиной — это «Дни и века Чингиза Айтматова» Григория Нахапетова. Выбор фильма поддержало и Духовное управление мусульман РТ. Его тема, пояснили организаторы, была обозначена писателем на «Иссык-Кульском форуме», который Айтматов создал в октябре 1986 года: «об ответственности ведущих деятелей политики, науки и культуры за судьбоносные процессы, происходящие в мире, об установлении диалога между Востоком и Западом».

Что касается звездных гостей, то их уже традиционно немного. К примеру, ведущей церемонии в Казанской Ратуше станет Татьяна Абрамова, также на открытие прилетит Александр Носик, а на закрытии в «Пирамиде» ожидают Ольгу Кабо и Евгению Розанову. Поэтому, вероятно, главной звездой станет исполнитель роли Сюмбюль-ага в сериале «Великолепный век» Селим Байрактар.

Вероятно, главной звездой станет исполнитель роли Сюмбюль-ага в сериале «Великолепный век» Селим Байрактар

Что роднит татар и казахов?

В конкурсной программе фестиваля участвует 50 фильмов, отобранных из 584 заявок, по десять в пяти основных номинациях — игровой полный и короткий метр, документальный полный и короткий метр, а также «Национальный конкурс». Покажут их в кинотеатрах «Родина» и «Мир».

Среди конкурсных картин — 14 картин татарстанских. Председатель отборочной комиссии Гульнара Абикеева отметила фильм режиссера Ильдара Ягафарова «Исәнмесез?» по сценарию Мансура Гилязова (его театральный вариант идет в Камаловском).

— Если бы такое кино появилось в Казахстане, я бы порадовалась, — указала Абикеева. — Оно показывает характерную для казахов и татар историю, жизнь кланов.

Также она отметила короткометражку «Бойцовская рыбка» Сергея Батаева — историю взрослых, детей и… аквариума с рыбками. Среди больших документалок в списке — картина Алмаза Нургалиева «Җиде утрау арасында» о единственном жителе деревни Семиострово (Өшәр) Актанышского района. В коротком документальном метре участвует лента «Берүзе» Булата Минкина о человеке, который 18 лет провел в одиночной тюремной камере.

А в специальной номинации «Национальный конкурс» будет 10 татарстанских фильмов. Это «Махом» Лейлы Салахатдиновой, «Прохлада глаз» Айнура Зиннатова, «Айрат значит Удивительный» Галиябану Бахтияровой, «Будьте же счастливы» Натальи Топал, «Последние на деревне» Амира Галиаскарова, «Шаман» Сергея Киатрова, «Меня ждут дома» Александра Далматова, «В лес за осиной» Елены Ермолиной и Евгения Тишкина, «Юха» Тани Черногузовой , «Нулевые» Оксаны Синчуговой.

Оценивает их жюри с представителями из 10 стран мира, его председатель соучредитель Общества для содействия разработке документальных фильмов и авторских программ Эльчин Мусаоглу, режиссер фильмов «40-я дверь» и «Набат». Также в жюри — директор кинофестиваля в Касабланке, кинокритик Жером Аммади (Марокко), директор Фестиваля арабского кино в Гетеборге, член Ассоциации шведских писателей Фаджр Якуб (Швеция), кинорежиссер, технический директор Международного фестиваля средиземноморского кино в Тунисе Алмохаммад Кальсом (Сирия), поэт, переводчик, кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель Казахстана Бахыт Каирбеков (Казахстан), кинокритик, сценарист, исполнительный директор группы компаний GN Interpartners Валерия Байкеева (Россия), кино- и телережиссер, сценарист Камал Сваруп (Индия), оператор, режиссер, преподаватель по кинематографии, истории кино, эстетике и монтажу Саед Неджати (Иран), поэт, писатель, журналист Ашраф Дали (Египет) и упомянутый актер Селим Байрактар (Турция).

Председатель отборочной комиссии Гульнара Абикеева отметила фильм режиссера Ильдара Ягафарова «Исәнмесез?» по сценарию Мансура Гилязова. Фото: fergana.media

«Вы вряд ли о них слышали»

Кроме того, на фестивале традиционно будет работать внеконкурсная и параллельная программы, с картинами из России, Индии, Непала, Шри-Ланки, Турции, Узбекистана. О программе можно узнать заранее на сайте фестиваля. Айтуганова указала, что в «Мире» будут показаны еще 11 татарстанских картин, в программе «Казанские премьеры», добавив: «Вы вряд ли о них слышали».

Среди них она выделила работы Ассель Багаутдиновой «Клюквенное лето» и «Оналча», «Солдатскую шапку» Павла Москвина, мультфильм «Кот Казанский» Даниила Файзрахманова и «Кахексию» Алины Галимуллиной. Также можно будет увидеть первые материалы со съемок «Тарлана» Юлии Захаровой и фильма «Мы — дети 41-го года», который сейчас снимает Амир Галиаскаров.

В программу вносятся изменения — в частности, в связи с текущими событиями в Афганистане было решено собрать все фильмы из этой страны в отдельную программу.

— Но пригласить оттуда человека невозможно, — резюмировала Айтуганова. А Натфуллин вспомнил, что буквально полгода назад фильм «Остазбикә» по мотивам произведений Гаяза Исхаки был признан лучшим мусульманским фильмом из России на фестивале афганского кино «Ладжвард».

После КМФМК пройдет еще и «Эхо фестиваля», показ части фильмов в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Турции. Что касается показов в районах республики, то Натфуллин указал, что работу по показам кинолент надо вести еще активнее:

— Во многих районах кинотеатры не уступают казанским. Вот я был в Нурлате, местный зал ничем не уступают тем, что в KazanMall.

Дамир Натфуллин считает, что работу по показам кинолент в районах Татарстана надо вести еще активнее. Фото: tatar-inform.ru

Айтуганова же указала, что в течение трех лет организаторы показывали в районах фестивальные фильмы, закупали на них права, но в этом году такой статьи расходов в бюджете нет.