В состав Казани включили земельные участки для строительства спорткомплекса в пос. Мирном

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Сегодня на заседании Казгордумы депутаты утвердили новые изменения границ Казани и Лаишевского района. Согласно ему, в границу столицы РТ включены дополнительно семь земельных участков, ранее принадлежавших Лаишевскому району, общей площадью 129 гектаров.

Производимые изменения направлены на изменения границ Казани в рекреационных целях. Это сделано в первую очередь для строительства спортивного комплекса для проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону в пос. Мирном.

Генплан уже согласован с Лаишевским районом и Кабмином РТ. Среди семи участков есть земля под спортивным центром «Динамо», один участок для ИЖС, остальные пока — под сельскохозяйственное назначение.

Таким образом, депутаты впервые изменили Генеральный план Казани, рассчитанный до 2040 года.

Ранее «Реальное время» сообщало, каким будет лыжно-биатлонный комплекс, который уже строится под Казанью.