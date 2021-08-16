В Казани ввели 45-минутный пересадочный тариф для пассажиров разных видов общественного транспорта

Фото: Илья Репин

В Казани впервые введен пересадочный тариф для пассажиров, пользующихся наземным и подземным электрическим транспортом. Он дороже обычной стоимости билета, но позволит сэкономить тем, кто добирается до места назначения с пересадками. Внедрение бескондукторной системы оплаты, беспилотное метро, эксперимент с электробусом, увеличение зарплаты работникам, ремонт трамвайных путей и вагонов — новый гендиректор «Метроэлектротранса» отчитался о своей работе.

Новый экономтариф и оплата без кондуктора

Почти 3 месяца назад в МУП «Метроэлектротранс» сменилось руководство. Сегодня бывший руководитель Комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков, показательно брошенный на этот хромающий участок, отчитывался о том, что ему удалось сделать на новой должности. Сначала о новшествах. С сегодняшнего дня для пассажиров наземного и подземного электрического транспорта начал действовать новый тариф «Пересадочный МЭТ 45». Его стоимость 45 рублей. Он поможет сэкономить тем, кто добирается до места назначения с пересадками и вынужден платить за проезд дважды.

При первом прикладывании карты запускается счетчик времени, и пассажир в течение 45 минут может совершить пересадку с одного вида электрического транспорта на другой без дополнительной оплаты. При повторном прикладывании, если время не истекло, на валидаторе высвечивается надпись: «Годен». Поездка по новому тарифу будет на 17% дешевле при оплате проезда транспортной картой и на 25% — при оплате банковской картой.

По словам Абдулхакова, для запуска тарифа было доработано программное обеспечение системы оплаты проезда на турникетах метрополитена и в валидаторах кондукторов.

С 1 августа на троллейбусном маршруте №2 введен пилотный проект по бескондукторной системе оплаты проезда.

По словам Абдулхакова, для запуска тарифа было доработано программное обеспечение системы оплаты проезда на турникетах метрополитена и в валидаторах кондукторов. Фото kzn.ru

— Данная система уже работает в крупных городах России. Это совершенно новый формат обслуживания пассажиров, и в случае положительной динамики мы планируем продолжить его внедрение на другие маршруты, — пообещал Абдулхаков.

Пассажиры могут оплачивать за проезд наличкой водителю при входе или самостоятельно в салоне банковской или транспортной картой через электронные компостеры.

Еще один перспективный проект — беспилотное управление электропоездами метрополитена. Уже проработан проект и готово техзадание. Если проект будет профинансирован, Казань может стать первым городом в России, где будет беспилотный метрополитен.

Подняли зарплату на 15%

Гендиректор «Метроэлектротранса» рассказал, что перед ним были поставлены задачи провести ревизию текущего состояния предприятия, предложить решения для улучшения работы и внести новшества в развитие электротранспорта.

Один из самых проблемных вопросов предприятия — это острый дефицит кадров, который только увеличился с начала пандемии, так как многие мигранты покинули Казань. По нормативу штатная численность должна составлять 2 642 человека, работают же 1 993. Это при том, что заработная плата в отрасли не низкая. Так, водители получают в среднем 46 тыс. рублей, кондукторы — 30 тыс., ремонтные рабочие — 35 тыс. рублей.

Один из самых проблемных вопросов предприятия — это острый дефицит кадров, который только увеличился с начала пандемии. Фото: Илья Репин

Для привлечения кадров, по словам Абдулхакова, с 1 июля была увеличена зарплата на 15%, а также проведены выездные ярмарки вакансий в близлежащих регионах и районах республики, проводятся дни открытых дверей. На предприятии готовы взять работников, не имеющих квалификации, и обучить их самостоятельно с выплатой стипендии.

Напомним, в систему «Метроэлектротранса» входят пять трамвайных, 10 троллейбусных маршрутов и метро. Их обслуживают 107 трамваев, 182 троллейбуса и 15 подземных поездов. Они перевозят 30% пассажиров общественного транспорта, с начала года это почти 30 млн человек.

Чтоб трамваи не горели

Притчей во языцех с недавних пор стали горящие казанские трамваи. Абдулхаков рассказал, что, пользуясь снижением пассажиропотока в летний период, была проведена полная ревизия технического состояния подвижного состава. Трамвайные вагоны были отремонтированы, заключены договоры с заводами-изготовителями на обучение слесарей непосредственно в депо. Повысились требования к техническому состоянию транспорта — увеличен штат службы подвижного состава, ему даны полномочия не выпускать вагоны на линию в случае обнаружения неисправностей.

— Кроме того, в штатное расписание была введена и укомплектована бригада планово-предупредительного ремонта, с помощью которой мы планируем улучшить качество ремонта подвижного состава, — отметил Абдулхаков.

Абдулхаков рассказал, что, пользуясь снижением пассажиропотока в летний период, была проведена полная ревизия технического состояния подвижного состава. Фото kzn.ru

Он рассказал, что для исключения случаев схода вагонов с маршрута проводится ремонт трамвайных путей. Всего запланировано отремонтировать 30 км путей из 142, находящихся на балансе МУП, заменить около 3 тыс. изношенных шпал, установить 71 температурный компенсатор.

Уже завершены работы по подбивке и выправке путей на участке от площади Вахитова до петли Борисково протяженностью 4,5 км в оба направления, а также от ул. Химической до ул. Трамвайной (8 км). Ведутся работы на участках от П. Лумумбы до ул. Габишева протяженностью 8,2 км в оба направления и от ул. Арбузова до «Солнечного города» протяженностью 9,3 км в оба направления.

С 18 по 20 августа будет временно сокращен трамвайный маршрут №5а на участке от железнодорожного вокзала до ул. Глазунова в связи с проведением работ по реконструкции дорожного полотна по ул. Саид-Галеева.

— В результате выполненных за июнь и июль работ уменьшилось количество задержек, простоев трамвайных вагонов на 49%, количество ДТП — на 8% по сравнению с аналогичным периодом докоронавирусного 2019 года, — отрапортовал чиновник.

В июле был презентован новый троллейбус «Розочка» марки «Мегаполис» с увеличенным до 30 км автономным ходом. Фото transphoto.org

На маршруте — «Розочка» и электробус

Гендиректор МУП «Метроэлектротранс» заметил, что троллейбусный парк Казани сравнительно молодой: средний «возраст» вагонов составляет 6 лет. В то же время на линию вынуждены выходить 25 троллейбусов марки «ТролЗа» 2007 года выпуска, которые полностью выработали свой ресурс. Их замена планируется в следующем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Для удобства пассажиров с 1 августа был изменен троллейбусный маршрут №2. Раньше он был кольцевым и односторонним, а сейчас он проходит от площади Свободы до ул. Халитова в прямом и обратном направлении, минуя участок от ул. Академика Арбузова до парка Горького. Выпуск троллейбусов увеличился с семи до десяти единиц, интервал движения составляет 10 минут. Абдулхаков заметил, что маршрут стал удобнее для жителей Ново-Савиновского района, желающих попасть в центр города, и это особенно оценят студенты.

На троллейбусном маршруте № 3 «Ул. Ак. Глушко — Речной порт» в качестве эксперимента до 15 октября эксплуатируется электробус производства Камского автомобильного завода. Машина развивает скорость до 75 км в час. Внутри салона установлены камеры видеонаблюдения, системы спутниковой навигации, кондиционер, порты USB для зарядки телефонов. Без подзарядки электробус может проехать до 60 км, а для зарядки батарей ему необходимо 20 минут. По словам Абдулхакова, новинка вызывает живой интерес и положительные эмоции у жителей и гостей города. Метробус уже перевез более 12,5 тыс. пассажиров, проехав 5,8 тыс. км. После прохождения тест-периода будет подготовлен отчет о перспективах эксплуатации такого вида городского транспорта.

Также в июле был презентован новый троллейбус «Розочка» марки «Мегаполис» с увеличенным до 30 км автономным ходом. Это очередной подарок анонимного бизнесмена, который за последние 11 лет подарил город уже четвертый троллейбус. Его единственное условие — чтобы троллейбус ходил по маршруту №6 от сквера Тукая до ул. Кулагина. Именно на этом маршруте бизнесмен познакомился с девушкой, которая впоследствии стала его женой. На кузове этого троллейбуса изображены розы, а в салоне играет романтическая музыка.