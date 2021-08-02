Правительство выделило 43 млрд рублей на строительство М-12

Правительство России дополнительно направит более 53 млрд рублей на финансирование строительства и ремонта дорог. 43 млрд рублей из них пойдут на строительство скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



42,8 млрд рублей выделят госкомпании «Автодор». Там планируют сдать дорогу к 2024 году. В этот же срок ее продлят от Казани до Екатеринбурга.

Еще сумму, превышающую 11 млрд рублей, выделят Федеральному дорожному агентству (Росавтодор) на ремонт дорог, их распределят между 20 регионами. Как уточнили в правительстве, речь идет в том числе о возведении участка Екатеринбургской кольцевой автодороги, строительстве моста в Енисейском районе Красноярского края, капитальном ремонте путепровода в Ярославле, создании мостового перехода в Киришском районе Ленинградской области и других мероприятиях.

В этом году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов уже выделяли более 160 млрд рублей.

Контролировать расходование бюджетных средств будут Минтранс и Росавтодор.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее «Реальное время» сообщало подробности проектирования трассы М-12 Казань — Екатеринбург.

Маргарита Головатенко