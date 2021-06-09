В Нижнекамске обсудили переход школ на пятидневку

В Нижнекамске обсудили переход школ на пятидневку. С родителями, педагогами и директорами учебных заведений встретился мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Пока обсуждается вопрос перехода на пятидневную неделю только учащихся младших классов. Согласно опросу родителей учащихся школы «Тема 37», 91% родителей поддерживают пятидневку — так они смогут больше времени проводить с детьми.

Фото: e-nkama.ru

Нововведение поддерживают и педагоги, они считают, что к проблемам с успеваемостью это не приведет, а у детей появится свободный день для посещения кружков. Однако, по словам начальника Управления образования НМР Рамиля Гиниятуллина, есть определенные риски:

«Произойдет уплотнение тем, — говорит начальник Управления образования. — На одном уроке придется изучать сразу две темы. Опять же может возникнуть конфликт между учителями младших и старших классов: одни будут работать пять дней в неделю, другие — шесть», — сказал он на встрече.

Решить, учиться нижнекамским младшеклассникам пять или шесть дней в неделю, должны в Нижнекамске до начала нового учебного года.

Переход на пятидневную учебную неделю обсуждается уже не первый год. В прошлом году в Башкирии ряд школ был переведен на пятидневку.

Ольга Плешкова