В Татарстане после стрельбы в казанской гимназии выделили 457 млн рублей на охрану школ

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что после трагедии в казанской гимназии №175, где в результате стрельбы погибли девять человек, принято решение выделить 457 млн рублей на охрану школ. Причем это не вся сумма, она будет пополняться.

— Вопрос безопасности остается очень важным, — отметил глава республики. Он пояснил, что родители, отдавая ребенка в учебное заведение, должны быть за него спокойны.

Также Минниханов заявил, что в Татарстане начата программа обновления ноутбуков для школьных учителей. На первом этапе новую технику получат 12 тыс. педагогов. Спонсировать акцию будет «Связьинвестнефтехим» (СИНХ).

Недавно Минобрнауки Татарстана запросило 5,4 млрд рублей на усиление безопасности школ. Эта сумма потребуется на то, чтобы снабдить 3 600 образовательных учреждений республики охранными системами.