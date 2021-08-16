В Татарстане проведут сельскохозяйственные ярмарки для сдерживания роста цен на продукты

Кабмин Татарстана одобрил предложение Минсельхоза РТ о проведении ярмарок в целях сдерживания роста цен на продукты питания и обеспечения населения сельхозпродукцией и продовольственными товарами повседневного спроса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Еженедельные ярмарки будут проходить с 11 сентября по 25 декабря этого года. Минсельхоз РТ совместно с главами районов должен обеспечить завоз продукции. Главное управление ветеринарии Кабмина должно обеспечить в местах проведения ярмарок контроль за поступлением и реализацией продукции животного происхождения. Контроль за исполнением распоряжения возложен на министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова.

Напомним, в мэрии Казани предложили свой метод стабилизации ситуации с ценами на овощи. Для этого во всех районах города по субботам будут работать специальные овощные ярмарки, на которых фермеры предложат выращенные ими картофель, морковь и другую продукцию по гуманному ценнику. Подробнее — в материале «Реального времени».



Алексей Нечаев