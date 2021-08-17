В Челнах новый полилингвальный комплекс проходит проверку Госстройнадзора РТ

В Набережных Челнах инспекторы Госстройнадзора Татарстана приступили к итоговой проверке средней общеобразовательной школы на 1224 учащихся на проспекте Чулман в Набережных Челнах. Это еще одна школа, входящая в сеть полилингвальных комплексов «Адымнар», она получила статус гимназии №59.

Площадь полилингвального комплекса составляет 4 га. Классы оснащены современной техникой, в школе есть библиотека, столовая, актовый зал на 560 посадочных мест. На первом этаже располагается бассейн с двумя чашами.

Территория учреждения будет засажена растениями, там также появятся малые архитектурные формы, три спортивные площадки и велопарковка на 50 мест. Вход в школу будет через КПП: уже сейчас установлены турникеты.

До 2022 года в Татарстане появятся еще шесть подобных комплексов.

На прошлой неделе заместитель председателя Госсовета республики Татьяна Ларионова проинспектировала готовность к открытию полилингвальной гимназии №59 в Челнах.



Ольга Плешкова