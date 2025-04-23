В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты впервые с 22 марта
В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В Казани ограничения на полеты введены с 07.30 часов по московскому времени. Также ограничена работа аэропортов в Ульяновске.
По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.
Последний раз ограничения в казанском аэропорту вводили ровно месяц назад, 22 марта.
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