В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты впервые с 22 марта

Фото: Максим Платонов

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В Казани ограничения на полеты введены с 07.30 часов по московскому времени. Также ограничена работа аэропортов в Ульяновске.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

Последний раз ограничения в казанском аэропорту вводили ровно месяц назад, 22 марта.

Зульфат Шафигуллин