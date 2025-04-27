Минниханов выразил соболезнования Ирану после трагического взрыва в порту

Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с трагическим взрывом в порту Шахид-Раджаи, который произошел в городе Бендер-Аббас.



— Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в телеграмме.

Он добавил, что разделяет горечь утрат и скорбит вместе с народом Ирана.

Напомним, что взрыв произошел на территории морского порта в субботу, вызвав пожар и обрушение одного из портовых зданий. По предварительной информации, инцидент произошел на складе опасных грузов и химикатов, возможно, из-за компонента ракетного топлива. Работа порта приостановлена. В результате произошедшего в порту Шахид-Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас, пострадали 1139 человек.

Также стало известно, что Россия направит несколько бортов МЧС в Иран, чтобы помочь в тушении пожара, возникшего после взрыва в порту.