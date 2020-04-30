Дело ректора КНИТУ-КХТИ: защищать Сергея Юшко взялся экс-следователь ФСБ

На заседании суда Следком настаивал на аресте, защита предлагала залог в 8 млн рублей

Показания против ректора КНИТУ-КХТИ дал бывший кандидат на этот пост Валерий Аляев. Его фамилия прозвучала сегодня на заседании суда по мере пресечения, уверяют источники «Реального времени». Также к делу приобщили старые, еще свидетельские показания самого Сергея Юшко, а в его защиту включились два именитых адвоката, включая подполковника юстиции из Москвы, ранее служившего в ФСБ. Следствие просило отправить Юшко в СИЗО, но суд ограничился домашним арестом.

Адвокат из дела силовиков о вымогательстве взятки $70 тысяч

Сегодня на заседании Советского райсуда Казани в масках был не только конвой из ФСБ, но и остальные участники заседания во главе с председательствующим судьей Сергеем Аптулиным. В таком режиме служители Фемиды в режиме с 19 апреля рассматривают лишь самые неотложные дела.

Задержанного ректора КНИТУ-КХТИ доставили к суду уже в маске. Его защитники надели на входе еще и перчатки. К слову, прибывшего в Казань на поезде из Москвы защитника Александра Погодина на двухнедельный карантин отправлять не стали. После проверки на вокзале силовики сообщили, что на адвокатов ограничения не распространяются, но просили соблюдать меры безопасности для защиты самого себя.

Защищать казанцев подполковнику юстиции Погодину пока не доводилось. С Юшко ранее он также не встречался, но нашлись общие знакомые, которые и попросили подключиться к защите. На тот момент у ректора уже был заключен договор с известным казанским адвокатом Олегом Шемаевым. В числе его клиентов — экс-глава Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова и экс-предправления банка «Спурт» Евгения Даутова, а также сын судьи арбитража Сергей Мельников.

В 2016—2017 годах Погодин защищал и.о. начальника ФКУ «Упрдор «Волга» Дмитрия Филиппова (на фото) по делу о злоупотреблениях с дорожными госконтрактами на 1 млрд рублей в Чувашии. Фото pravdapfo.ru

Москвич Александр Погодин 12 лет отдал службе в ФСБ — следователем, старшим следователем-криминалистом, начальником следственного отделения. В запас ушел в звании подполковника юстиции. В адвокатуре он с 2013 года, в настоящее время заместитель заведующего по уголовным делам в московской коллегии «Бюро адвокатов Де-Юре».

Как выяснило «Реальное время», в 2018-м Погодин защищал своего бывшего коллегу — офицера ФСБ Артура Юсуфова. Судили его по нашумевшему делу Московского гарнизонного военного суда о посредничестве при вымогательстве взятки в 70 тысяч долларов у гендиректора «Трансэко» Юрия Корнилова за прекращение его уголовного дела. По делу обвинялись еще трое офицеров ФСБ, в том числе и бывший начальник МУРа генерал-майор Виктор Трутнев. Все четверо в итоге были наказаны условно.

В 2016—2017 годах Погодин защищал и.о. начальника ФКУ «Упрдор «Волга» Дмитрия Филиппова по делу о злоупотреблениях с дорожными госконтрактами на 1 млрд рублей в Чувашии. Примечательно, что это дело расследовалось органами ФСБ. Ну а дело казанского ректора возбуждено по материалам проверок чекистов.

— Мое участие никак не связано с предыдущей службой. Это случайное совпадение, — сообщил Александр Погодин «Реальному времени». — А по фабуле этого дела могу сказать: встречаются такие дела, где ищут черных кошек в темных комнатах... когда их там нет.

28 апреля в главное здание КНИТУ-КХТИ за ректором пришли спецназовцы ФСБ. Скриншот видео

О «совместительстве» Юшко допрашивали еще в 2018-м

Фигурантом уголовного дела доктор технических наук и отец двоих детей Сергей Юшко стал еще 17 апреля. Правда, узнал об этом лишь 21-го — из публикаций СМИ. Заключил договор с адвокатом, но вызова на допрос не дождался. А 28 апреля в главное здание КНИТУ-КХТИ за ректором пришли спецназовцы ФСБ. В Следкоме его ознакомили с постановлением о возбуждении дела и отправили в изолятор временного содержания, а вчера вывезли на допрос и предъявили обвинение — в служебном подлоге и мошенничестве, совершенном в сговоре с неустановленными должностными лицами КНИТУ-КХТИ.

По версии следствия, в 2005—2017 годах бывший выпускник КХТИ, профессор Юшко работал на двух должностях в родном вузе — заведовал кафедрой инженерной и компьютерной графики и рулил деканатом факультета информационных технологий. Но одновременно с этим — и тоже в режиме полной занятости — занимал пост сначала заместителя, а потом гендиректора технопарка «Идея». В ФСБ и Следкоме полагают, что такое совместительство физически нереально, на работе в вузе Юшко почти не появлялся, его деканат был фикцией, а его функции выполняли сотрудники другого подразделения КНИТУ, но обвиняемый вносил заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени.

В результате за 12 лет вуз выплатил Юшко 7 млн 935 тысяч рублей в качестве зарплат и премий. Эти деньги силовики считают похищенными. Заметим, на старте расследования называлась сумма «свыше 1 млн рублей».

Сегодня в суде следователь 2-го отдела Следкома по РТ Вадим Максимов просил отправить VIP-обвиняемого в тяжком преступлении в СИЗО до 17 июня. По его мнению, на воле ректор может попытаться скрыться, уничтожить доказательства, а главное — оказать влияние на свидетелей-подчиненных. Поддержал все эти аргументы и старший помощник прокурора Советского района Казани Альберт Салихов.

По данным защиты, кроме показаний обвиняемого Юшко за 29 апреля 2020 года, к делу приобщен его же допрос за март 2018 года — в качестве свидетеля по другому делу КХТИ. Скриншот видео

Сам ректор КНИТУ-КХТИ, как сообщают источники «Реального времени», сегодня просил не разлучать его с семьей и уверял — скрываться не намерен и к каким-либо преступным деяниям не причастен. Его адвокаты отмечали, что свой загранпаспорт Юшко сдал в марте этого года в спецотдел по госзащите КНИТУ да и ранее никаких попыток «надавить и уничтожить» не предпринимал. Не собирается этого делать и впредь.

По данным защиты, кроме показаний обвиняемого Юшко за 29 апреля 2020 года, к делу приобщен его же допрос за март 2018 года — в качестве свидетеля по другому делу КХТИ. И тогда у и.о. ректора в Следкоме уже выясняли подробности его «совместительства», однако никаких процессуальных решений в отношении него не принималось. Под суд тогда пошел бывший первый проректор КНИТУ Василий Иванов и отделался уголовным штрафом в 50 тысяч рублей за превышение полномочий с ущербом для родного вуза в 1 млн 335 тыс. рублей в виде незаконно полученной зарплаты.

Источники «Реального времени» связывают переоценку «архивных» материалов следствия с приходом новых руководителей в региональные управления Следкома и ФСБ. Ни Валерий Липский, ни Игорь Хвостиков ранее рабочих связей с Татарстаном не имели.

Бывший проректор дал показания против ректора

На заседании суда адвокат Олег Шемаев просил суд об избрании любой меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Включая освобождение под залог в размере заявленного ущерба в 8 млн рублей. В разговоре с «Реальным временем» Шемаев уточнил: «Разумеется, это не за счет средств Сергея Владимировича. У него таких средств и близко нет».

Также защитники подчеркивали: у обвиняемого безупречная репутация, госнаграды и допуск к государственной тайне. Перед выборами ректора в 2018-м его кандидатуру проверяли на всех уровнях, и вопрос по зарплате из двух мест не стал помехой.

Суд постановил избрать обвиняемому домашний арест по месту жительства

В итоге суд постановил: в ходатайстве о заключении под стражу отказать, избрать обвиняемому домашний арест по месту жительства.

— Мне кажется, немного примитивно поступил следственный орган — положили рядом два табеля учета рабочего времени и сделали далеко идущие и взаимоисключающие выводы, — рассуждал уже после заседания адвокат Александр Погодин. — А ведь могли и быть и накладки, огрехи в оформлении. Ведь не мог же действительно не существовать на протяжении такого длительного времени целый факультет университета, который постоянно подвергался проверкам...

Действительно, за последние пять лет в КНИТУ успели осудить двух проректоров — Василия Иванова и Ильдара Абдуллина. Последний ждет второго приговора уже в компании с бывшим ректором Германом Дьяконовым и другими коллегами. Процесс по делу о хищениях бюджетных средств и «гуманитарки» на 64 млн рублей замер в Вахитовском райсуде Казани в шаге от прений. Как выяснило «Реальное время», один из свидетелей обвинения засветился и в деле Юшко.

Некие показания против ректора дал бывший кандидат на этот пост Валерий Аляев, в прошлом — проректор вуза по экономике и инновациям. В апреле 2017 года ученый совет КНИТУ включил Аляева и еще трех человек в список кандидатов на главный пост в вузе. Но позже Минобрнауки РФ отклонило всю четверку, и в новом списке среди троих претендентов победу на выборах одержал Сергей Юшко. Аляев же после смены власти в вузе сохранил пост заведующего кафедрой вакуумной техники электрофизических установок.

Подсудимый экс-ректор Герман Дьяконов и его отец Сергей Дьяконов, ранее возглавлявший тот же вуз, по делу пока не допрашивались.