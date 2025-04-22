В Казани экс-главе Приволжского отдела СК предъявили превышение полномочий

Фото: Динар Фатыхов

По данным источников «Реального времени», сегодня в Следкоме по Татарстану возбудили дело в отношении бывшего коллеги. Экс-начальника Арского и Приволжского отделов СК Эдуарда Закирова заподозрили в превышении полномочий, отмечают источники «Реального времени».

Напомним, недостоверная информация о якобы возбужденном деле и задержании Закирова появилась в ряде СМИ еще на прошлой неделе. По данным «Реального времени», таким образом сотрудники одного из силовых ведомств попытались «ускорить» принятие процессуального решения в отношении отставника Следкома. На тот момент сам Эдуард Закиров опровергал эти данные.

По сведениям «Реального времени», последние несколько месяцев силовики проводили проверку в отношении бывшего начальника Приволжского отдела. Поводом якобы стало заявление одного из фигурантов, ранее написавшего явку с повинной по делу о посредничестве взятке за непроведение налоговой проверки в отношении компании «Семь озер». После чего к ответственности привлекли и предполагаемого взяткодателя. А позже посредник заявил, якобы взятка давалась и за решение вопроса в СК.

Впрочем, дело о взятке следователям пока не возбуждено. Как отмечает один из источников «Реального времени», в ходе проверки появились основания полагать, что на посту руководителя отдела Закиров превысил полномочия, дав добро на возбуждение дела по истории, которая укладывалась лишь в спор двух хозяйствующих субъектов. Тем самым, по версии силовиков, одна из сторон спора получила преимущество в гражданско-правовом споре.

Адвокат Закирова от комментариев пока воздерживается. Как и пресс-служба СК.