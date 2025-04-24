Суд Казани арестовал бывшего следователя по истории с «возбуждением незаконных дел»

Фото: Вильдан Насыров

Вслед за бывшим начальником отдела СКР по Приволжскому району Казани суд арестовал его экс-подчиненного Евгения Скрипникова. Именно он, по версии силовиков, возбудил в 2024 году два незаконных уголовных дела по указке шефа, чем причинил ущерб интересам общества и государства. Скрипников в суде заявил о невиновности, сообщает с места журналист «Реального времени».

На заседании выяснилось — службу в СК этот следователь оставил в марте 2025-го вскоре после ухода своего шефа Эдуарда Закирова с отставку на фоне процессуальной проверки.

По версии силовиков, еще 29 февраля 2024 года следователь Скрипников по указанию своего начальника Закирова, превышая должностные полномочия, возбудил два дела на некоего Хусаинова по статьям о незаконном образовании юрлица (ст. 173.2 УК РФ) с предоставлением в июле 2010-го сведений о подставном лице в компании ТД «Проммаш» и незаконном сбыте средств электронных платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Вероятно, речь идет об АО «Торговый дом «Проммаш», где Зуфар Хусаинов является директором. В настоящее время организация числится действующей, специализируется на оптовой торговле машинами и приборами, но имеет московскую прописку.

Комментировать свое преследование СМИ Евгений Скрипников отказался. Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

В рамках прокурорской проверки было установлено — вышеуказанные дела возбуждались незаконно, поскольку первая статья появилась в УК лишь в декабре 2011 года, а редакция ч. 1 ст. 187 УК вообще не предусматривала уголовную ответственность за сбыт электронных средств платежей.

При этом 6 марта 2024-го по указке шефа тот же следователь, как полагают в СК и ФСБ, «без наличия достаточных оснований» возбудил дело в отношении Зуфара Хусаинова — теперь по мошенническому хищению имущества на 20,3 млн рублей фирмы «Газкомплектсервис Казань». Тогда как по версии дела против самих следователей отношения между «Проммашем» и «Газкомплектсервисом» и их спор носили гражданско-правовой характер.

В рамках данного дела о мошенничестве 24 марта 2024-го Скрипников с оперативниками принял участие в обыске помещения сторонней компании — ООО «Таскшеринг Рус», специализирующейся на сборе неопасных отходов. В обоснование постановления об обыске легла информация следователя — будто бы директор «Таскшеринга» Радик Губаев похитил 48 млн рублей у компании «Татэко». Но никакого дела по заявлению «Татэко» на момент проведения обыска не существовало, более того, в это время две компании выясняли отношения в арбитражном суде.

Еще в мае претензии «Татэко» суд удовлетворил с учетом того что месяцем ранее на депозит арбитража поступило 40 млн рублей, а еще 8 млн обеспечивались залоговым автомобилем фирмы «Таскшеринг Рус». Однако уже после судебного решения, в августе 2024-го, в отделе СК по Приволжскому району Казани появилось дело о предполагаемом мошенничестве Губаева все на ту же сумму. Губаев был задержан, после чего тут же перечислил 15 млн рублей в счет погашения долга, правда, на счет Марата Сахапова. следствие считает его аффилированным руководителем компании «Татэко» (торговля топливом).

Сегодня же суд санкционировал арест Эдуарда Закирова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Остальную часть долга, как установили силовики, Губаев погасил с 16 августа до 10 сентября 2024-го — якобы «под угрозой направления своего дела в суд». В СК считают: до возбуждения дела в отношении должника обвиняемые неоднократно и непрозрачно «советовали» рассчитаться с кредитором Сахаповым.

Примечательно, что после принудительной выплаты всех 48 млн рублей уголовное дело против Губаева четыре раза приостанавливали, а затем прекратили — за примирением сторон. Чуть позже было вынесено еще одно постановление о прекращении — теперь уже по реабилитирующим основаниям. При этом следствие сослалось на... гражданско-правовые отношения двух компаний.