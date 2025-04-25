В Балашихе эвакуировали автомобиль, в котором погиб генерал Москалик
Автомобиль, в котором погиб генерал Москалик, эвакуировали с места происшествия. Об этом сообщает РИА «Новости». Взрыв был настолько мощным, что выбило стекла с 1-го по 4-й этаж соседнего жилого дома.
По словам сотрудницы магазина неподалеку от места трагедии, экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.
Жители Балашихи несут цветы к дому, где произошел взрыв, чтобы почтить память погибшего генерала.
Мария Захарова заявила, что есть основания полагать, что к убийству замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ причастны украинские спецслужбы.
Напомним, автомобиль генерала был подорван в подмосковной Балашихе. Москалик скончался на месте от полученных травм.
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