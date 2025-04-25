В Балашихе эвакуировали автомобиль, в котором погиб генерал Москалик

Фото: Динар Фатыхов

Автомобиль, в котором погиб генерал Москалик, эвакуировали с места происшествия. Об этом сообщает РИА «Новости». Взрыв был настолько мощным, что выбило стекла с 1-го по 4-й этаж соседнего жилого дома.

По словам сотрудницы магазина неподалеку от места трагедии, экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

Жители Балашихи несут цветы к дому, где произошел взрыв, чтобы почтить память погибшего генерала.

Мария Захарова заявила, что есть основания полагать, что к убийству замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ причастны украинские спецслужбы.

Напомним, автомобиль генерала был подорван в подмосковной Балашихе. Москалик скончался на месте от полученных травм.

Матвей Гавриков