Казаков Юрий Михайлович
Общая информация
Родился 21 мая 1976 года в селе Бетьки Рыбнослободского района ТАССР.
Образование
1998 г. — окончил Казанский государственный технологический университет.
Трудовая деятельность
1998-2008 гг. — ассистент кафедры, старший преподаватель, доцент Нижнекамского филиала (НХТИ) КГТУ.
2007-2011 гг. — ведущий научный сотрудник лаборатории полимерных композиционных материалов, заведующий лабораторией синтеза каучуков, заведующий лабораторией синтеза пластмасс ООО «НИОСТ» (г. Томск).
2011-2014 гг. — директор по науке и технологиям ООО «НИОСТ».
2014-2019 гг. — генеральный директор ООО «НИОСТ».
2019-2020 гг. — руководитель службы «Технологическая экспертиза» ООО «СИБУР» (г. Москва).
С мая 2020 г. — врио ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул Карла Маркса, 68
- Телефон: (843) 231-42-16
- Email: office@kstu.ru
- Сайт: http://www.kstu.ru/
Дата последнего обновления: 08.10.2020