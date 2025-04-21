На М-12 «Восток» мотоциклист погиб, столкнувшись с лосем

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Сегодня ночью на трассе М-12 «Восток» в Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. Как сообщает Госавтоинспекция МВД по Татарстану, водитель мотоцикла Kawasaki Ninja 2004 года рождения превысил безопасную скорость и совершил наезд на лося.

В результате столкновения мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

— Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает неукоснительно соблюдать ПДД! — говорится в сообщении ведомства.

Госкомпания «Автодор» также обращает внимание водителей на повышенную опасность столкновения с дикими животными, особенно лосями, на скоростных трассах, таких как М-12 «Восток». В «Автодоре» отмечают, что причинами участившихся случаев выхода животных на дорогу являются весенняя миграция и повреждение дорожных ограждений, что делает трассы более доступными для диких обитателей.

Рената Валеева