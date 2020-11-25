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Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по РТ

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Общая информация

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по РТ — территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, осуществляющая, в пределах своих полномочий, решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.

Руководитель — Хвостиков Игорь Владимирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Большая Красная, 23
  • Телефон: (843) 231-45-55
  • Email: tatarstan@fsb.ru
  • Сайт: http://www.fsb.ru/

Дата последнего обновления: 25.11.2020

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