Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по РТ
Общая информация
Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по РТ — территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, осуществляющая, в пределах своих полномочий, решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.
Руководитель — Хвостиков Игорь Владимирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Большая Красная, 23
- Телефон: (843) 231-45-55
- Email: tatarstan@fsb.ru
- Сайт: http://www.fsb.ru/
Дата последнего обновления: 25.11.2020