Суд доказал вину свидетеля: пасынок экс-главы «Банка Татарстан» ответит за «проигрыш» 700 миллионов?

Финалом четырех лет следствия по делу инвестфонда «Фэмэли Эйс» стал вывод суда — потерпевших обманывали двое

Фото: Ирина Плотникова

«Либо сяду в тюрьму, либо меня убьют», — писал в дневнике казанский трейдер Махмут Фатихов задолго до возбуждения дела хедж-фонда «Фэмэли Эйс». Вчера он пришел на оглашение своего приговора с вещами, а ушел свободным. Суд отказался признавать виновным в аферах на 727 млн рублей лишь одного фигуранта и вернул дело прокурору с предложением: соединить дело трейдера с делом о незаконном предпринимательстве его партнера Дмитрия Шляхтина, пасынка бывшего председателя «Банка Татарстан», и предъявить обоим более тяжкое обвинение. О реакции потерпевших на судебную «порку» следователя — в материале «Реального времени».

Кто вложился в «Фэмэли» на полмиллиарда



От 181 тысячи до 501 млн рублей — такие гражданские иски заявили бывшие клиенты казанского инвестфонда «Фэмэли Эйс» по уголовному делу Махмута Фатихова. Правда, ни один из 24 потерпевших на приговор некогда успешного трейдера вчера не пришел.

Сам 39-летний подсудимый явился за 5 минут до назначенного заседания с черным рюкзачком. Вероятно, был готов к любому исходу, ведь в прениях гособвинитель по делу Рамиль Галеев запросил для него восемь с половиной лет колонии общего режима.

Статус подозреваемого Фатихов получил еще в феврале 2017-го. Вину частично признал и оказался под домашним арестом. Через год эту меру пресечения заменила подписка о невыезде, а в ноябре 2018-го биржевой игрок предстал перед Вахитовским судом по обвинению в особо крупном мошенничестве в трех эпизодах:

хищение в 2012-2016 годах средств 24 клиентов «Фэмэли Эйс» в рублях и валюте на общую сумму 717,7 млн рублей «под предлогом управления этими капиталами на возмездной основе» и их размещения на Чикагской товарной бирже; афера с переходом в 2015-м права собственности на дом и участок в Казани с близких клиента фонда на отца Фатихова всего за полцены: по версии силовиков, трейдер убедил инвестора, что оставшиеся 5 млн рублей он зачтет в качестве своего вознаграждения от якобы прибыльных для клиента сделок с его деньгами (инвестору представлялись фальсифицированные отчеты); в 2016-м история с зачетом вознаграждения на 4,5 млн рублей Фатихову путем частичной оплаты сделки-купли продажи другого дома в Казани с его оформлением на знакомого трейдера: сам получать право собственности не пожелал, сославшись на долг по исполнительному производству.

Ущерб потерпевшего по эпизодам с недвижимостью следствие оценило в 10 млн рублей, а общий — 727,7 млн рублей. К слову, по первому эпизоду прежний владелец домов и участка заявил гражданский иск аж на полмиллиарда рублей. Речь о Рустеме Ахсанове, владельце компании «Инновационные технологии». Порядка 90 млн рублей потерял Виктор Головко, гендиректор нефтедобывающего АО «ГРИЦ», вдвое меньше потери Ильхана Муртазина, владельца торгового дома «Жилснаб».

В прениях гособвинитель по делу Рамиль Галеев запросил для Фатихова восемь с половиной лет колонии общего режима. Фото: Ирина Плотникова

«Средства потерпевших под видом прибыли выводились на личный счет Шляхтина»

Выйдя из совещательной комнаты, судья Руфина Газизова сообщила: «Оглашается постановление». О том, что речь в нем идет о возврате дела прокурору, стало понятно уже через несколько минут. Такие решения в финале затяжного судебного процесса — редкость. Вспоминается дело челнинцев Бибишева и Гордевича, приговор которым в 2018-м отказался выносить Верховный суд Татарстана. В 2020-м это сделал уже суд Нижнекамска.

Судья Газизова огласила краткую фабулу обвинения и со ссылкой на статью 237 УК РФ сообщила о праве суда по ходатайству сторон или собственной инициативе вернуть дело для усмотрения препятствий в его рассмотрении. Если имеются основания для соединения уголовных дел или в ходе разбирательства установлены основания для квалификации действий обвиняемого по более тяжкому составу преступления, пояснила она. Дальше выяснилось — к делу хедж-фонда применимо и то, и другое, поскольку в суде установлено — в действиях второго равноправного соучредителя и директора ООО «Фэмэли Эйс» Дмитрия Шляхтина также усматриваются признаки мошенничества.

Так выяснилось, что большинство потерпевших клиентов, не имевшие личных брокерских счетов отдавали свои деньги наличными именно Шляхтину, получая взамен расписки с печатью ООО. Ну а Шляхтин заносил эти средства на свой личный брокерский счет. Или не заносил — бухгалтер фонда в суде свидетельствовала: «С 2015 года поступавшие [от клиентов] денежные средства на счет Шляхтина не отправлялись, а оставались в сейфе и расходовались на зарплату, хозяйственные нужды, аренду офиса, выплату дивидендов клиентам».

Иначе говоря, распоряжался этими деньгами сам директор, а не трейдер Фатихов. Последнего многие из обманутых инвесторов увидели в первый раз лишь на собрании, когда выяснилось — их инвестиции «обнулились». Упомянутый выше потерпевший Ахсанов рассказал суду — в свое время передал Шляхтину более 2 миллионов долларов США. Собственный брокерский счет появился позже.

Выяснилось, что большинство потерпевших клиентов, не имевшие личных брокерских счетов, отдавали свои деньги наличными именно Шляхтину. Фото: vk.com

«Судом установлено, что денежные средства потерпевших Талдыкина, Головко, имевших индивидуальные брокерские счета, под видом прибыли выводились на личные счет Шляхтина в различные банки», — указала в своем решении судья. Еще отразила, что двум крупным клиентам директор «Фэмэли» лично носил дивиденды на работу.

Стоит ли удивляться, что трое потерпевших в ходе судебного процесса над Фатиховым просили взыскать причиненный им материальный ущерб со Шляхтина — свидетеля в данном уголовном деле! Привлечь его к уголовной ответственности вкладчики инвестфонда требовали еще до возбуждения дела. Указывали, что без этой фигуры, осененной светом отчима — прежнего руководителя «Банка Татарстан» Геннадия Захарова — деньги неизвестному фонду просто не доверили бы. Заметим, что часть связей Шляхтин наработал в «Татфондбанке», где занимал пост начальника отдела привлечения VIP-клиентов.

Судья также процитировала слова бывших клиентов фонда, что Шляхтин обманывал их — перед заключением «договора консультационных услуг» убеждал, что у «Фэмэли» есть стабилизационный резервный фонд для покрытия убытков неудачной торговли на бирже.

«В судебном заседании Шляхтин признал, что такого фонда в «Фэмэли Айс» никогда не создавалось», припечатала отсутствующего в зале свидетеля следующая цитата из постановления. Большинство показаний пасынка ВИП-банкира представляют его самого жертвой обмана со стороны Фатихова, что «позиционировал себя как великого трейдера». Якобы Шляхтин не сомневался в подлинности финансовых отчетов вплоть до зимы 2016-го. А вот, по версии подсудимого, схема с двумя почтовыми ящиками на клиента (на первый Фатихов получал настоящие отчеты от международных брокерских фирм, на второй слал «липу» клиенту) действовала в фонде «весь период его существования» и Шляхтин обо всем знал.

Часть связей Шляхтин наработал в «Татфондбанке», где занимал пост начальника отдела привлечения VIP-клиентов. Фото: Романе Хасаев

По делу Шляхтина подходит срок давности

Вывод председательствующей по делу судьи — обстоятельства уголовного дела указывают на «совместное совершение Фатиховым и Шляхтиным противоправных деяний», таким образом есть основания для квалификации совершенного Фатизова как более тяжкого преступления.

При этом еще 11 апреля 2018 года из материалов дела о хищении средств инвесторов хедж-фонда следователь МВД по РТ выделил в отдельное производство материалы по признакам незаконного предпринимательства (ч.2 ст. 171 УК РФ), усмотрев таковые в действиях Дмитрия Шляхтина. Именно по такому обвинению дело директора и соучредителя «Фэмэли Айс» в апреле 2019-го поступило в тот же Вахитовский райсуд Казани к другому судье. Приговор по нему не вынесен до сих пор. Заметим, в суд за арестом Шляхтина силовики не обращались, клиенты фонда потерпевшими в его уголовном деле не признавались. Еще один нюанс — срок давности по преступлению средней тяжести составляет шесть лет, то есть еще через годик дело пасынка Геннадия Захарова может быть попросту закрыто. К слову, Шляхтин является соучредителем некоммерческого фонда развития исламского бизнеса и финансов. Его партнер в этом проекте и директор фонда — бывший руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Линар Якупов.

Если решение судьи Газизовой вступит в силу, возможно соединение дел двух совладельцев «Фэмэли» с предъявлением им более тяжкого обвинения. По мнению судьи, само постановление о выделении материалов по ст. 171 УК было незаконным — в нем нет мотивов для данного решения, зато есть грубые нарушения УПК. Вынести приговор с учетом вышеназванных обстоятельств суд не может, дело подлежит возврату прокурору Татарстана, — резюмировала Руфина Газизова.

Подсудимый Махмут Фатихов от комментариев отказался. Фото: Ирина Плотникова

«Я полный дурак и неудачник»

В прокуратуре РТ уже сообщили — решение о возврате будет обжаловано. Подсудимый Махмут Фатихов от комментариев отказался. Уклонился от разъяснения своей позиции и Дмитрий Шляхтин, с которым журналист «Реального времени» связалась по телефону.

ВИП-потерпевшие по данному делу дали понять — до изучения судебного акта комментировать его не станут. «Это безобразие уже очень долго тянется! Конечно, Шляхтин был главным. Оба успели распродать и недвижимость, и машины свои, оба на свободе, живут и радуются», — поделился с «Реальным временем» один из бывших клиентов «Фэмэли Эйс» на условиях анонимности. Другой добавил — есть надежда, что более тяжелое обвинение бывшему директору станет стимулом для изыскания ненайденных следствием финансовых резервов и погашения хотя бы части ущерба.

Напомним, на стадии предварительного следствия трейдер Фатихов принял основной удар на себя. Он утверждал, что проиграл деньги клиентов фонда в нестабильный для финансовых рынков период предвыборной кампании президента США. Одним из доказательств в деле стал электронный дневник ныне обвиняемого. Приведем несколько цитат из него (с некоторыми сокращениями):

«Господи, какой же я дурак!.. С каждым разом обманываю все больше и больше людей, себя, свою семью. Никакой я не успешный трейдер — я полный дурак и неудачник... Я обречен. Либо сяду в тюрьму, либо меня убьют. И все от меня отвернутся».



«Я так и не научился до сих пор не то, что зарабатывать, а даже просто не терять деньги у меня не получается. Еще один-два месяца и все — сказочке конец».



«Кажется Ахсанов обо всем догадался».



«В конце этого месяца Дима хочет, чтобы я вывел деньги Марата Шарафутдинова и Баранова. Это в сумме около 20 миллионов. На счету не больше трех. Это мой конец…"

В этом году подсудимому трейдеру, отцу двоих детей исполняется 40. Жизнь продолжается.