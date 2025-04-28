Масштабный блэкаут охватил Испанию и Португалию

Фото: Динар Фатыхов

В Испании и Португалии произошел масштабный блэкаут, который начался с полудня и затронул почти всю территорию Испании, кроме Канарских и Балеарских островов. Электричества не было и в некоторых районах Португалии, а также в отдельных частях Франции, сообщила El Mundo.

Отключения длились от нескольких минут до нескольких часов. Власти обеих стран начали расследование причин инцидента. Испанская госкомпания Red Eléctrica объявила о введении экстренного плана восстановительных работ и сотрудничестве с другими энергокомпаниями.

Из-за сбоя пострадали важные транспортные узлы: международные аэропорты Мадрида (Барахас) и Лиссабона приостановили свою работу. В таких городах, как Севилья, Барселона и Памплона, также наблюдались отключения. Метро в Валенсии и Мадриде не работало, светофоры отключились, что нарушило движение на дорогах. В связи с ситуацией перенесли несколько матчей теннисного турнира Madrid Open.



Национальный институт кибербезопасности проверяет, не связано ли отключение с хакерской атакой. Однако работа Испанской фондовой биржи (BME) не была нарушена, торги продолжались в обычном режиме. Некоторые банки могут столкнуться с проблемами при проведении операций для клиентов, сообщают источники El Pais.