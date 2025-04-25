«Виновен»: присяжные Верховного суда РТ признали доказанным убийство 20-летней давности

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана огласили вердикт коллегии присяжных по делу о двух тяжких преступлениях 20-летней давности. Виновным в организации убийства одного человека и невиновным в избиении второго до смерти признали казанца Ибрагима Закиева, который ранее был объявлен в международный розыск, передает из суда журналист «Реального времени».

Преступления, в которых обвинялся подсудимый, были совершены в 2003—2004 годах, однако преследование Закиева началось лишь в 2016-м. На тот момент в Татарстане он уже не проживал. В 2017-м ему заочно предъявили обвинение по одному убийству и объявили в международный розыск, хотя данных о пересечении границы не имелось. В июле 2023-го разыскиваемый поехал в командировку из Москвы в Нижний Новгород и был задержан. После водворения в СИЗО Казани ему предъявили обвинение еще в одном давнем убийстве.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Вину он отрицал и при поступлении дела в суд ходатайствовал о рассмотрении коллегией присяжных. Напомним, позицию СК, МВД и прокуратуры по данному делу:

Эпизод 1. «Месть за побитых членов ОПГ «Грязь»: по версии обвинения, в ночь с 12 на 13 июля 2003 года казанца Геннадия Морогова подкараулили у его дома и избивали до смерти, используя «не установленные следствием предметы по типу арматуры, металлического прута, деревянной биты или другие предметы» схожей конструкции, а также собственные руки и ноги, а еще стреляя в жертву из травматического пистолета «Оса». После чего загрузили тело в багажник автомобиля, увезли в лесопосадку на железнодорожной станции Лагерная и оставили там. Это нападение силовики считают ответным ходом за то, что Морогов с неустановленными лицами ранее избил двух представителей группировки «Грязь» Кочерганова и Хайруллова. Якобы те мешали вскрывать чужие авто на своей охраняемой стоянке.

В обвинении фигурируют пять нападавших на Морогова, включая «грязевских». Среди них — скончавшийся в 2015-м Руслан Хайруллов, а также Рамиль Абдрахманов и Артем Русаков, которые предстали перед судом еще 6 лет назад и получили по 13 лет колонии строгого режима. Закиева в расправе над Мороговым обвинили лишь в 2023 году, уже после водворения в СИЗО по первому эпизоду. Показания в качестве свидетеля того жестокого избиения в 2016 году давал все тот же попавший в оборот по делу о наркотиках Сафиуллин.

По этому эпизоду присяжные сегодня оправдали Закиева, посчитав недоказанной его вину. Голоса разошлись — 5:3. При этом второй эпизод данного дела коллегия признала доказанным, а самого подсудимого не заслуживающим снисхождения. Тут при голосовании мнения народных судей также не совпали. При этом вину Закиева доказанной посчитали шесть народных судей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эпизод 2. «Убийство Ильдуса Салахутдинова за 3 тысячи долларов»: По версии обвинения, больше 20 лет назад у Закиева с Салахутдиновым произошел конфликт ввиду личной неприязни и нежелания первого «возвращать не установленную следствием сумму долга» второму, после чего заемщик решил устранить своего кредитора и предложил своему знакомому Ильгаму Сафиуллину найти киллера. Тот согласился и обратился к Андрею Аршинову, которому ранее помог купить пистолет с глушителем и патронами калибра 9 мм, пообещав за убийство вознаграждение в сумме $3 тысяч (85,7 тысячи рублей на дату убийства), полагают силовики. Аршинов привлек и знакомого водителя Романа Сибгатуллина, сказав, что тот получит половину, когда поможет скрыться с места преступления. Утром 24 января 2004 года стрелок дождался прихода Салахутдинова к его «девятке» у дома на Чуйкова и расстрелял, когда тот сел в авто. Утром следующего дня раненый скончался в больнице.

Аршинов, по версии обвинения, кинулся к дому, где его должна была ждать машина Сибгатуллина, но тот испугался и рванул с места сразу после выстрелов. А после смерти жертвы Сафиуллин передал Сибгатуллину 51 тысячу рублей для последующей передачи Аршинову, но пугливый водитель не побоялся кинуть киллера и делиться с ним не стал. По версии обвинения, указанную сумму Сафиуллин получил от заказчика убийства Ибрагима Закиева, который до 2012 года носил имя Ямаша Шамсутдинова. В 2018-м по этому делу Аршинов как киллер получил 20 лет колонии строгого режима, Сибгатуллин и Сафиуллин как пособники — 10,5 года и 9 лет соответственно. В назначенное наказание по приговору вошли и другие эпизоды — разбой с покушением на убийство и незаконный оборот наркотиков, на которых и повязали эту троицу в 2016-м.



В 2024-м по этому обвинению Закиеву на основании вердикта присяжных был вынесен оправдательный приговор, который позднее вышестоящая инстанция отменила как незаконный и заново заключила фигуранта под стражу.

Обсудить последствия сегодняшнего вердикта суд планирует на следующей неделе.