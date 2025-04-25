В Балашихе при взрыве автомобиля погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ

Фото: Рената Валеева

В Балашихе произошел взрыв автомобиля, в результате которого , по данным Mash, погиб Ярослав Москалик, замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России.

Инцидент случился возле дома 2 по бульвару Нестерова, где сначала произошло возгорание машины, а затем и хлопок. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон, установленный в автомобиле. Оперативные службы подтвердили информацию о трагедии.

Следком России уже возбудил уголовное дело по факту взрыва. На место происшествия выехали следователи и криминалисты для выяснения всех обстоятельств.



Анастасия Фартыгина