Осужденному казанскому адвокату Абдрашитову сократили срок отсидки

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана поправил приговор осужденного казанского адвоката Элика Абдрашитова. Срок его наказания по приговору был уменьшен с трех лет до двух с половиной лет колонии общего режима, передает из суда журналист «Реального времени».



Сам осужденный настаивал на возврате дела в повторную инстанцию и неверных выводах суда. Защиту бывшего коллеги осуществляли адвокаты Станислав Батыршин и Мидхат Курманов.

Напомним, Абдрашитова задержали в июле 2019-го после получения 1,5 млн рублей от представителей Казанского завода стальных дверей (КЗСД) в рамках оперативного эксперимента. В декабре 2019-го Ново-Савиновский суд установил — деньги адвокат получил в качестве эксперта Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» — за выдачу заключения по уголовному делу акционера КЗСД Руслана Мухитдинова не в пользу обвиняемого, а также обещание посодействовать его посадке. Действия защитника суд расценил как покушение на мошенничество и наказал его тремя годами.

В июне 2020-го Верховный суд РТ признал этот приговор законным, однако в декабре того же года шестой кассационный суд аннулировал решение апелляционной инстанции и постановил — жалобы осужденного и его защитников рассмотреть повторно. В результате Абдрашитова вернули из колонии Кировской области в СИЗО Казани.

Сегодня его приговор вступил в силу.