В Апастовском районе Татарстана произошло ДТП: 4 человека погибли

Фото: Динар Фатыхов

Ночью 21 апреля на 58-м километре трассы Казань — Буинск — Ульяновск в Апастовском районе произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Водитель грузовика Foton не справился с управлением и врезался в стоящие на светофоре автомобили Sollers, «Лада» и КАМАЗ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По предварительным данным, авария произошла у населенного пункта Малые Кокузы, когда грузовик столкнулся с легковыми автомобилями, ожидавшими разрешающего сигнала светофора. В результате столкновения погибли водитель и пассажир автомобиля Sollers, а также водитель и пассажир «Лады».

На место происшествия выехал прокурор Апастовского района Зефер Абитов, и в настоящее время проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК России, которая касается нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух или более лиц.

Анастасия Фартыгина