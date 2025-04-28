В Казани задержан мужчина, стрелявший в женщину из самодельного оружия

Фото: Ирина Плотникова

Сотрудники полиции Казани задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе по 32-летней местной жительнице. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В дежурную часть отдела полиции «Вишневский» обратилась женщина с заявлением о том, что в квартире на улице Достоевского знакомый выстрелил ей в ногу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

При осмотре места происшествия полицейские изъяли предмет, конструктивно схожий с оружием. Экспертиза установила, что изъятое является самодельным огнестрельным оружием калибра 9 мм, переделанным из сигнального пистолета.

Реальное время / realnoevremya.ru

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным телеграм-канала Mash, инцидент произошел на бытовой почве. Сообщается, что мужчина выстрелил в свою сожительницу из-за того, что она игнорировала его оскорбления. По неподтвержденной информации канала, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате выстрела женщина потеряла сознание.

Рената Валеева