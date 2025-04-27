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Путин выразил соболезнования Ирану после трагического взрыва в порту

11:46, 27.04.2025
Путин выразил соболезнования Ирану после трагического взрыва в порту
Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану после взрыва в порту Шахид-Раджаи, в результате которого погибли 25 человек и более 1100 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В своем обращении к верховному руководителю Ирана Аятолле Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану, Путин заявил, что Россия готова помочь в ликвидации последствий этой трагедии.

— Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, — говорится в телеграмме.

Президент также выразил поддержку родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Анастасия Фартыгина

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