Водителя грузовика отправили под стражу после смертельного ДТП в Татарстане
Погибли четыре человека
Приволжский районный суд Казани отправил в СИЗО водителя грузовика Foton, устроившего смертельное ДТП в Апастовском районе Татарстана.
- Напомним, что 21 апреля он совершил наезд на четыре автомобиля, остановившиеся на запрещающий сигнал светофора, в результате чего погибли четыре человека.
Следствие установило, что водитель значительно превысил скорость, двигаясь со скоростью 117 км/ч при ограничении в 50 км/ч.
Обвиняемый свою вину не признает, утверждая, что якобы произошел отказ тормозов. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.
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