ДТП со смертельным исходом произошло в Мензелинском районе: водитель Lada Vesta погиб
В Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Татарстана.
20 апреля водитель автомобиля Lada Vesta 1959 года рождения при совершении разворота не уступил дорогу автомобилю Lada Priora под управлением водителя 2004 года рождения, в результате чего произошло столкновение.
В результате ДТП водитель Lada Vesta от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля Lada Vesta 2004 года рождения получил травмы и был госпитализирован. О состоянии водителя Lada Priora не сообщается.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.