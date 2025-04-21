ДТП со смертельным исходом произошло в Мензелинском районе: водитель Lada Vesta погиб

Фото: Максим Платонов

В Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Татарстана.

20 апреля водитель автомобиля Lada Vesta 1959 года рождения при совершении разворота не уступил дорогу автомобилю Lada Priora под управлением водителя 2004 года рождения, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП водитель Lada Vesta от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля Lada Vesta 2004 года рождения получил травмы и был госпитализирован. О состоянии водителя Lada Priora не сообщается.

Рената Валеева