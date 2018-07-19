ЗАО Инновационно-производственный технопарк Идея

Общая информация

ЗАО «Инновационно-производственный технопарк „Идея“ (ИПТ „Идея“) является центром коммерциализации наукоемких технологий в Татарстане и действует в соответствии с республиканской программой развития инновационной деятельности в РТ. Начал свою работу 5 февраля 2004 года на площадях казанского ТПО „Свияга“ (бывшее оборонное предприятие).

Технопарк призван способствовать улучшению инвестиционного климата Республики Татарстан, повышению деловой активности, развитию наукоемкого производства, расширению экспортных возможностей РТ.

Работа технопарка направлена на коммерциализацию наукоемких технологий, внедрение их в производство, создание на этой почве благоприятных условий для роста деловой активности в области реализации наукоемкой продукции, активизации малого и среднего бизнеса.

Технопарк обеспечивает компаниям поддержку на всех стадиях инновационного цикла проекта, содействуя проведению проектных, опытно-конструкторских и научно-изыскательских работ. Технопарк осуществляет взаимодействие между разработчиками, промышленным сектором и инвесторами.



Схема работы: Поиск проектов – бизнес-инкубатор (формализация идеи, НИОКР) – опытный образец или технология – Инновационно-технологический центр (становление и развитие предприятия) – бизнес – самостоятельное развитие проекта – выход.

Бизнес-процессы Технопарка «Идея» соответствуют Европейскому стандарту качества и Технопарк является полноправным членом Европейской сети бизнес-инновационных центров (ЕВN).



Всего на площадке Технопарка его резидентами создано более 8000 рабочих мест.

На площадке Технопарка выросло более 500 компаний.

Ежегодно в бюджет республики с площадки Технопарка поступает около 400 млн. руб. в виде налогов.

Инфраструктура Технопарка включает в себя три основных блока:

Инновационный бизнес-инкубатор – офисные помещения для инновационных проектов на ранней стадии развития (2 500 м2);

Инновационно-технологический центр – производственные помещения для молодых инновационных компаний (14 200 м2);

Бизнес-парк – офисные помещения для сервисных компаний и компаний на стадии расширения (4 корпуса общей площадью 10 300 м2).

И.о. генерального директора — Ибрагимов Олег Евгеньевич

Председатель совета директоров — Муратов Равиль Фатыхович



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