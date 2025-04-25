Миллионы по дружбе: в Казани по делу об антикоррупционном иске к Изааку допросили крестного отца из Новосибирска

На заседании казанского суда выяснилось — генерал и его семья получали миллионы без процентов и ограничения по срокам. Вернули не все

Фото: Ирина Плотникова

Допрос в формате видеосвязи с Новосибирском провел сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани в ходе процесса по иску прокурора Татарстана об обращении в доход государства активов на 22 млн бывшего замминистра внутренних дел РТ Владимиру Изааку. Индивидуальный предприниматель Алексей Салапонов подтвердил версию представителей Изаака о том, что в 2017-м передал для невестки замминистра — своей крестной дочери 3 млн рублей, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Речь идет об Юлии Изаак, супруге сына Изаака-старшего. Как сообщил Салапонов, он взял 3 млн из своего сейфа и передал отцу Юлии на его квартире в Новосибирске. «Дружу с ним и его семьей 25 лет», — объяснил свидетель. С его слов, деньги должны были пойти на покупку жилья для крестницы и ее мужа в Казани, когда те переехали из Сибири. Изааки при передаче денег не присутствовали. Ни договора, ни расписки при этом не составлялось.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Проценты по займу не предусматривались, поделился свидетель, отметив, что первоначально обещали отдать в течение трех лет. По факту, как уверяет Салапонов, 1 млн рублей ему вернул отец Юлии в 2018 году, еще 2 млн — мать крестницы уже в 2022 году. Никаких расписок о возврате сумм также не составлялось, — сообщил этот крестный отец.

Отвечая на вопросы прокурора Лилии Фаттаховой, Салапонов отметил — является индивидуальным предпринимателем и зарабатывает на сдаче недвижимости в аренду. Единовременно 3 млн со своего счета не снимал — были переводы по 5 млн рублей в 2016 и 2017 годах.

Далее в суде уже вживую допросили еще одного миллионера в ранге ИП, который рассказал о дружбе сразу с двумя заместителями главы МВД Татарстана и займе лично генералу в размере 5 млн рублей. Также бессрочном, беспроцентном и без расписки.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Этим свидетелем-заемщиком выступил Фанис Хамзович Гатин. В открытых источниках человек с такими ФИО указан и в качестве владельца ИП со специализацией в сфере аренды и управления имуществом, и в качестве учредителя четырех татарстанских компаний, профиль которых включает производство пластмассовых плит и труб, агентство недвижимости, оптовую торговлю машинами и оборудованием. Еще одна компания с волшебным наименованием «Аладдин» занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах.

Гатин рассказал суду — в 2015-м году с Изааком-старшим его познакомил ныне покойный Дамир Динниулов, который в то время был заместителем Артема Хохорина. Со слов свидетеля, отношения сложились дружеские, но просить крупный займ Изаак пришел к нему с тем же другом. Говорил — хочет приобрести квартиру, какую — не уточнял. «Я сказал — решим проблему, с собой-то у меня денег не было, а так дома хранились», — рассказал бизнесмен. И припомнил — уже через неделю передал нужную сумму лично Владимиру Изааку. На вопрос — где именно, уточнил: «По-моему, в ресторане «Бирхаус». При этом Гатин четко помнит — свидетелей передачи крупной суммы не было.

«С друзьями просто не требую проценты, да и по религии нам нельзя, я и кредиты не беру», — сообщил владелец немелкого бизнеса на вопросы судьи — почему не требовал расписки. А еще сообщил — 1 млн в заведении «Аль-Фахир» Изаак вернул ему в декабре 2022-го года, а еще 1,5 млн рублей — три дня назад, в офисе Гатина на на станции «Киндери». Сроки погашения оставшейся суммы не оговаривались.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

После допроса Гатина, адвокат Альберт Сафин попросил суд о допросе еще двух свидетелей из города Томска в формате видеосвязи. С его слов, они подтвердят еще один займ. Представитель прокуратуры возражала, отмечая, что в рамках проверки эти лица предоставили пояснения и новых вопросов к ним нет. Фаттахова дала понять, что не против оглашения тех опросов:

«Я хочу пояснить — их показания нас не удовлетворяют! Пояснения — голословные. У всех заимодавцев не составлялись никакие долговые расписки, объективными доказательствами передача денежных средств не подтверждается. Каждый говорил — передавал беспроцентно, бессрочно».

В итоге судья решила — ограничиться оглашением показаний, но предупредила всех участников — запланированные ходатайства о подобных допросах, истребовании сведений, назначении экспертиз должны быть заявлены уже на следующем заседании. Чтобы не затягивать процесс.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сегодня же к материалам приобщили показания Анастасии Поздняковой, она является племянницей супруги генерала Екатерины Изаак. Мать Позняковой Ольга Пигулевская привлечена к гражданскому спору с прокуратурой в качестве третьего лица. Как отметила представитель ответчиков Алла Агарева, дочка Пигулевской дала объяснения, как планировала приобрести квартиру в Казани и переехать сюда, для чего ее мать планировала продать квартиру в Томске — сестре и ее мужу — Изааку-старшему. Но после развода, бывший муж и совладелец жилья отказался одобрять эту сделку, в итоге недвижимость так и осталось у Пигулевских. В подтверждение Агарева представила свежую выписку из Единого госреестра недвижимости.

Отметим, ранее в процессе объявлялся перерыв в связи с ходатайством ответчиков об их желании участвовать в процессе лично, но невозможностью — ввиду давно запланированной поездки на российский курорт. По возвращении семьи Изааков прошло уже два заседания, ни на одном из которых ни бывший замминистра, ни другие члены его семьи не появились. Однако в рядах третьих лиц произошло прибавление — сегодня к делу подключилась представитель органов опеки, в интересах семьи несовершеннолетних дочерей Изаака-старшего.

Примечательно, что два допроса свидетелей суд провел, так и не переходя к оглашению исковых требований.

Процесс продолжится в середине мая.



Напомним, предметом исковых требований Альберта Суяргулова являются три квартиры в Ново-Савиновском районе Казани и участок в 20 соток в пригородном коттеджном поселке «ICL КПО ВС», 10 из которых администрация Лаишевского района продала супруге замминистра всего за 3,9 тысячи рублей. А еще 10 соток по соседству семья в том же 2021 году выкупила у собственника за 1 млн рублей.