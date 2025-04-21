В Татарстане проведут проверку по факту гибели мужчины под поездом

Фото: Максим Платонов

Казанский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по факту гибели мужчины на железнодорожных путях. Расследование проводится по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагический инцидент произошел в ночь на 21 апреля на перегоне Иштуган — Коинсар Горьковской железной дороги. По предварительной информации, поезд совершил наезд на местного жителя, пересекавшего железнодорожные пути в темное время суток вне установленного для этого места.

В результате столкновения с поездом мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Ранее Госдума приняла закон, ужесточающий административную ответственность за нарушения на железной дороге. Поправки в КоАП увеличат размер некоторых штрафов до десяти раз, чтобы предотвратить аварии, травматизм и смертность на железнодорожных путях.



Рената Валеева