В Татарстане проведут проверку по факту гибели мужчины под поездом
Казанский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по факту гибели мужчины на железнодорожных путях. Расследование проводится по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Трагический инцидент произошел в ночь на 21 апреля на перегоне Иштуган — Коинсар Горьковской железной дороги. По предварительной информации, поезд совершил наезд на местного жителя, пересекавшего железнодорожные пути в темное время суток вне установленного для этого места.
В результате столкновения с поездом мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Ранее Госдума приняла закон, ужесточающий административную ответственность за нарушения на железной дороге. Поправки в КоАП увеличат размер некоторых штрафов до десяти раз, чтобы предотвратить аварии, травматизм и смертность на железнодорожных путях.
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