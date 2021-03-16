Четырех силовиков Альметьевска обвинили в фальсификации наркоборьбы

Фото: «Реальное время»

Как стало известно «Реальному времени», управление собственной безопасности МВД Татарстана усмотрело состав преступления в действиях четырех полицейских Альметьевска. По предварительным данным, они склонили подозреваемого в незаконном обороте наркотиков к их производству и использовали незаконный товар ради фальсификации показателей работы... по борьбе с наркотиками.



Поскольку большая часть дел возбуждалась все на того же фигуранта, он заявил о происходящем безопасникам МВД, и полицейские попали в разработку. На днях материалы служебной проверки направлены в Следком по РТ.

По версии источников телеграм-канала Baza, заявителем выступил некто Гатауллин, а сотрудники полиции обеспечили «подопечную» нарколабораторию еще и всем необходимым для производства.

В МВД Татарстана обещали прокомментировать эту историю чуть позже.