В Пестречинском районе Татарстана ДТП с квадроциклом унесло жизнь 12-летнего мальчика

Фото: Реальное время

Накануне в Пестречинском районе Татарстана произошло ДТП. 15-летняя девочка, управляя квадроциклом, выехала с разделительной полосы и столкнулась с попутно двигавшимся автомобилем Skoda под управлением водителя 1984 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

В результате столкновения девочка-водитель квадроцикла получила тяжелые травмы. Пассажир квадроцикла, 12-летний мальчик, скончался на месте происшествия.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.



— Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает, что управление транспортными средствами, требующими специальных навыков и разрешений, лицами, не имеющими права управления, запрещено и влечет за собой серьезные последствия, — говорится в сообщении ведомства.

Рената Валеева