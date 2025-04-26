Крупное ДТП парализовало движение по дороге между аэропортом и Столбищем

Фото: Артем Гафаров

ДТП произошло на трассе, соединяющей казанский аэропорт и село Столбище. По сообщениям очевидцев, на месте аварии работали две бригады скорой помощи, одна из которых уже покинула место ДТП, а вторая все еще находится там.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru





В результате ДТП в обе стороны образовалась значительная пробка, участок дороги отмечен красным цветом в приложениях навигационных карт.