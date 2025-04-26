Крупное ДТП парализовало движение по дороге между аэропортом и Столбищем
ДТП произошло на трассе, соединяющей казанский аэропорт и село Столбище. По сообщениям очевидцев, на месте аварии работали две бригады скорой помощи, одна из которых уже покинула место ДТП, а вторая все еще находится там.
В результате ДТП в обе стороны образовалась значительная пробка, участок дороги отмечен красным цветом в приложениях навигационных карт.
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