Без них не летают: как испытывали 230-й — «первенца» отечественного авиаприборостроения

В годы войны Казанский завод «Электроприбор» обеспечивал бортовыми приборами все типы боевых самолетов, морских судов и танков

230-й завод, ныне Казанский завод «Электроприбор», получил благодарность Сталина в 1943 году . Фото: Динар Фатыхов

«Не будь этой операции по спасению мощностей от уничтожения врагом, Красная Армия не смогла бы вовремя получать вооружение, и ход войны мог бы стать иным», — уверены исследователи Великой Отечественной войны, оценивая вклад оборонной промышленности в Победу. На третий день после объявления о начале войны ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР приняли беспрецедентное решение об эвакуации вглубь страны 2,5 тысячи промышленных предприятий и 18 млн человек. Казань приняла военные заводы из Москвы, Ленинграда и Воронежа и вместе с ними около 50—60 тысяч высококвалифицированных специалистов. Эвакуированный из Москвы завод №230, ставший предшественником казанского предприятия «Электроприбор», обеспечивал бортовыми приборами все виды воздушной, наземной и морской боевой техники. За героический труд почти 2 тысячи работников были награждены почетными наградами и медалями СССР.

«Без этого не было бы Победы»

Эвакуацию военных заводов с западных рубежей страны в Поволжье, Сибирь и на Урал отечественные историки часто сравнивают с Великим переселением народов — по масштабу, оперативности и последствиям ей до сих пор нет равных. Успешная переброска производственных мощностей и квалифицированных рабочих на Восток сыграла решающую роль в ходе Великой Отечественной войны. «Первую и важнейшую стратегическую победу мы одержали в 1941-м, когда в тяжелейших условиях вывезли и сохранили экономический потенциал страны. Без этого не было бы победы», — отмечал в своей работе бывший председатель Совета министров СССР, экс-депутат Госдумы и сенатор Николай Рыжков.

С другой стороны, эвакуация положила начало формированию промышленного потенциала на Востоке, и Казань в силу территориальной близости к Москве стала местом дислокации важнейших предприятий страны.

фото Динара Фатыхова

Первые эшелоны с оборудованием стали прибывать в Казань 1-2 июля 1941 года. В течение лета-осени было эвакуировано около десятка оборонных заводов из Москвы, Ленинграда и Воронежа. На демонтаж и сбор оборудования давали всего 3-4 дня. Но если авиазаводы «приземлялись» на более-менее подготовленных площадках родственных им по профилю казанских предприятий, то московский 230-й завод (предшественник ОАО «Казанский завод «Электроприбор») эвакуировался в поле.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Номерное обозначение — 230 — было присвоено московскому заводу «Авиаприбор» в 1937 году, когда все оборонные заводы страны подчинили Наркомату оборонной промышленности. «В условиях сложной международной обстановки военные заводы включили в государственный реестр Наркомата оборонной промышленности. Московский завод «Авиаприбор», предшественник нашего предприятия, получил кодовый номер 230-й», — рассказала директор музея истории ОАО «Казанский завод «Электроприбор» Ангелина Курбанова. Впоследствии на его базе в Казани выросло передовое предприятие авиационного приборостроения ОАО «Казанский завод «Электроприбор».



Два эшелона станков прибыли в Казань

Московский завод №230 прибыл в Казань в конце сентября — начале октября 1941 года (вслед за ним в ноябре переехал нынешний казанский «Радиоприбор»). Операцией по эвакуации руководил 36-летний директор Николай Романов, успевший до войны получить высшее инженерное образование и пройти стажировку в США. Обладая авторитетом среди трудового коллектива, он в короткие сроки организовал вывоз производственного оборудования. Под его руководством было демонтировано и перевезено в Казань 624 единицы оборудования, вывезены почти все материалы, полуфабрикаты и инструментарий. Фактически он привез почти все, что было. Вместе с этим в Казань приехали 1 369 квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов. Каждый из них уезжал из Москвы вместе с семьей, поэтому Казани пришлось принимать сразу 5 тысяч человек.

Директор 230-го завода Николай Романов успешно провел эвакуацию мощностей из Москвы в Казань. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В условиях военного времени на восстановление завода отвели один месяц. Под размещение выделили территорию Казанского ветеринарного института по улице Ершова, но та оказалась абсолютно непригодной для развертывания производства. «Ни здание, ни сама территория не были готовы. В парковой зоне содержались животные, а в здании находились учебные аудитории и лаборатории, не предназначенные для переоснащения в производственные цеха», — рассказала директор музея.

— При осмотре корпуса московские инженеры пришли к выводу, что помещения не выдержат высокую энергетическую нагрузку, а полы могут рухнуть под тяжестью стальных станков весом в несколько тонн. Поэтому им пришлось принять решение установить технологическое оборудование прямо под открытым небом, а корпуса возводить над ним параллельно с изготовлением продукции, — продолжила Ангелина Курбанова.

Привезенные 624 станка и вспомогательное оборудование заново собрали в срок, как и было поручено руководством Наркомата оборонной промышленности. Сегодня современному инженеру, избалованному умными гаджетами, трудно представить, как можно справиться с такой неподъемной задачей, имея в распоряжении простейшие средства механизации.

Без них не летают, не плывут, не атакуют

— К началу ноября завод в полевых условиях выпустил первую партию продукции, — рассказывает директор музея. — В рамках производственной программы завод в 1941 году освоил выпуск приборов для военной техники, собираемой в стране.

Директор музея истории завода «Электроприбор» Ангелина Курбанова рассказала об истории военного времени. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Этими приборами оснащались абсолютно все типы боевых самолетов, танки и военные корабли, — уточнила собеседница издания, — Можно догадаться, что речь идет о сотнях тысяч единиц». Согласно архивным данным, за годы войны выпуск был увеличен в 3,5 раза. Образцы авиационных приборов военного времени хранятся в музее.

На первый взгляд может показаться, что на заводе лишь собирали приборы, но это не так. Сложность в том, что производство с самого начала было налажено по полному циклу, то есть нужно было отливать заготовки, обрабатывать, а потом собирать ручным способом. При этом детали должны быть изготовлены с максимальной точностью, а сам прибор испытывался дважды и передавался военному заказчику. При сборке требовалась абсолютная чистота, так как попадание в корпус инородного вещества нарушает точность механического прибора. Поэтому сборщицы работали в белых халатах в стерильных помещениях.

предоставлено музеем истории Электроприбор

230-й завод находился на окраине Казани рядом с Арским полем. Тогда граница города проходила по улице Горького (сейчас центр Казани). В экстремальных условиях руководству завода пришлось строить инфраструктуру. Во-первых, были построены деревянные дома для московских семей, многие так и остались жить и работать в Казани после войны. Во-вторых, проложили трамвайные пути от проходной завода до улицы Горького. В-третьих, от ТЭЦ провели высоковольтную линию электропередач для расширения мощностей, построили компрессорную станцию, котельную, телефонную станцию. Так к началу 1942 года завод заработал в полную силу, а работники после 12-часовой рабочей смены смогли возвращаться домой.

Несмотря на успехи завода, его руководитель Николай Романов в разгар войны вынужден был оставить свой пост. В 1943 году его отозвали с должности директора и приказали вернуться в Москву.



«К станку ставили подставку из ящиков — иначе не дотянуться»

«О том, что из Москвы в Казань приезжает целый завод, мы узнали заранее. Ходили на вокзал, встречали приезжих и в свои квартиры жить приглашали. У нас жила семья Докиных, а у соседей — Климовых», — вспоминала ранее Серафима Беляева, ветеран завода, ветеран труда, награжденная медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».

В 17 лет она пришла работать на завод, где получила рабочую профессию токаря четвертого разряда. «Помню, что там, где сейчас отдел кадров и типография, были конюшни и полов не было. Привезли станки, поставили, цех начал работать. Смена длилась 12—15 часов», — говорится в ее воспоминаниях.

Женщины и подростки стали основой трудового коллектива. Чтобы дотянуться до станка, подростки вставали на подставку из двух-трех ящиков и работали всю смену. Часто приходилось задерживаться, а потом тут же оставались ночевать. «Опоздать не приведи бог! Помню мальчика из нашего двора, года на два меня помоложе. Он проспал и опоздал на работу на 20 минут. Его судили», — писала она. В рабочую смену необходимо было выполнить план. «Пока его не выполнишь, домой никто не уходил, — вспоминает ветеран труда Ляля Чистовская, награжденная медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

фото Динара Фатыхова

После окончания семи классов она пошла работать на завод сборщицей. Ей навсегда запомнилась коллега Нина Храмова, умевшая очень хорошо петь. «Чтобы поднять дух по вечерам, ей всегда кто-то скажет: «Нина, спой!». Ей подпевали, и работа спорилась», — вспоминает Ляля Чистовская.

Рабочих обеспечивали хлебными карточками. «Две картошки возьмешь из дома, запечешь в круглой печке, да маленький кусочек хлеба по карточке, и на целый день», — вспоминали работники. Подростков обеспечивали одноразовым бесплатным питанием, но все равно голодные обмороки случались.

От телеграммы Сталина — до звания трудовой доблести

В 1943 году Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин отметил доблестный труд коллектива 230-го завода. В поздравительной телеграмме он выразил благодарность от имени Красной Армии за помощь фронту и самоотверженный труд. Дело в том, что работники не раз участвовали в сборах для фронта. «Все для фронта — все для Победы» — с таким призывом они собрали 200 тысяч рублей в помощь партизанам Белоруссии, а затем 400 тысяч рублей — на строительство боевых самолетов, которые строились в Казани. Оригинал телеграммы был найден в Национальном архиве РТ к 75-летию Победы. Об этом факте было известно давно, но сам документ обнаружили недавно.

Всего около 2 тысяч работников, или почти каждый второй, были награждены орденами и медалями за героический труд в тылу. После победы здесь трудилась легендарная летчица Герой Советского Союза Магуба Сыртланова. За трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны ОАО «Казанский завод «Электроприбор» в мае 2022 года был удостоен звания «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.». Это почетное звание вручал глава республики Рустам Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Флагман казанского авиаприборостроения всегда служил делу укрепления обороноспособности России. «Авиаприбор» основали 4 июля 1917 года, когда шла Первая мировая война. Целью было наладить собственное производство авиационных приборов. Тогда в России бурно развивалось самолетостроение, но авиационные приборы завозились из Англии и Франции.

— Идейным вдохновителем «импортозамещения» и первым директором «Авиаприбора» был известный ученый, профессор математики и механики Александр Фридман, — рассказала директор музея, — По возвращении с Первой мировой войны, где он стал георгиевским кавалером, он предложил создать завод авиаприборов. Его идею поддержал Великий князь Михаил Романов — куратор воздушного флота России того времени.

Завод «Авиаприбор» пережил несколько трансформаций, но сохранил свою приверженность авиации.

